-LİSELERDEKİ BOŞ KONTENJANLARA BAŞVURU HAKKI ANKARA (A.A) - 20.09.2010 - Milli Eğitim Bakanlığı, sınavla öğrenci alan liselerdeki boş kontenjanlara yeniden başvuru alarak yerleştirme yapacak. Başvurular yarın ve Çarşamba günü yapılacak, sonuçlar Perşembe günü açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığınca konuya ilişkin internet sitesinde açıklama yapıldı. Açıklamada, sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinin ''Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu'' doğrultusunda, öğrenciler tarafından yapılan tercihlere göre puan üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, ''her yıl olduğu gibi bu yıl da kayıt ve yerleştirme işlemleri sonrasında, kimi basın yayın organlarında söz konusu okullarda boş kalan kontenjanlar konu edilerek, abartılı ve bilgilere dayalı olmayan yorumların yapıldığının görüldüğü'' belirtildi. Bakanlığın, kontenjanların en üst seviyede doldurulması amacıyla gerekli önlemleri almakta olduğu ve daha çok öğrencinin bu okullardan yararlanması için gerekli çalışmaların yapıldığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: ''Boş kontenjan oranlarının geçen yıl yüzde 2,51, önceki yıl yüzde 5,73, bu yıl ise sadece yüzde 2,39 olduğu ve arttırılan kontenjan ve sağlanan yeni imkanlarla geçen yıla kıyasla bu yıl 65 bin 747 daha fazla sayıda öğrencimize bu okullarda eğitim görme fırsatı verildiği göz önüne alındığında Bakanlığımızın yaptığı çalışmaların başarısı açıkça görülecektir. Gazete yazılarında iddia edildiği gibi yüksek oranda boşlukların yaşanmadığı okullarımızda, fen liselerinde yüzde 0.82, sosyal bilimler liselerinde yüzde 0.49, Anadolu öğretmen liselerinde yüzde 0.69 ve Anadolu sağlık meslek liselerinde yüzde 0.82, Anadolu liselerinde yüzde 2.89 kontenjan boş kalmıştır. Okul sayısının 2 bin 376 ve toplam kontenjanın 232 bin 76 olduğu dikkate alındığında boş kontenjanın sayısının minimal bir seviyede olduğu anlaşılmaktadır. Anadolu Liselerindeki bu kısmi boş kontenjanların sebebi özellikle İstanbul'da yüksek puanla öğrenci alan bazı okullara kayıt hakkı kazanan öğrenciler için cazip burs ve kayıt imkanı ile bu okulların, geçiş basamağı olarak kullanılması ve öğrencilerin tercihlerini özel okullar yönünde kullanmalarıdır.'' -BAŞVURULAR VE KOŞULLARI- Açıklamada, yeni başvuru, yerleştirme ve kayıt işlemlerine ilişkin şu bilgilere yer verildi: ''- Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu öğretmen liseleri, Anadolu liseleri ve Anadolu sağlık meslek liseleri için 21–22 Eylül 2010 tarihlerinde, herhangi bir okulda kayıtlı iken başka bir okulda eğitim görmek isteyen öğrenciler, kayıt hakkı kazandığı halde kaydını yaptıramayanlar ile OYP'si 196 ve daha yüksek olup hiçbir okula kayıt hakkı kazanamamış olan öğrenciler 1 okul tercihi yapacaklar. - Öğrenciler daha önce kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırdıktan sonra kaydını aldıkları okulları ve halen okumakta oldukları okulları tercih edemeyecekler. - Tercih ettiği okula kayıt hakkı kazanan öğrencilerin önceki okullarındaki kayıtları silineceğinden yeni kayıt hakkı kazandıkları okullara kayıt yaptırmaları zorunlu olacak. - Tercih ettiği okulu kazanamayanlar için önceki okullarındaki hakları korunacak. - Yerleştirme sonuçları 23 Eylül 2010 tarihinde açıklanacak ve kayıtlar 23–24 Eylül tarihlerinde yapılacak. Yedek liste oluşturulmayacak. - İlan edilen kontenjan listesinde, kontenjanı dolu görünen okulların öğrencilerinin daha başka okullara gitme durumu dikkate alınarak bu okullarda da boş kontenjan oluşabileceği dikkate alınacak.''