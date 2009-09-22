Liselerde sınıf mevcudu 36'yı geçmeyecek

Gürkan, genel liselerde Türkiye genelinde sınıf mevcutlarının ortalama 38 olduğunu, bu rakamın azaltılmasına çalıştıklarını söyledi.



Türkiye'de, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı (meslek liseleri hariç) toplam 3 bin 76 lise bulunduğunu belirten Gürkan, bu okullarda 1 milyon 739 bin 261 öğrencinin öğrenim gördüğünü, Anadolu güzel sanatlar liselerinde 8 bin 705, Anadolu liselerinde 401 bin 992, fen liselerinde 21 bin 382, genel liselerde 1 milyon 301 bin 827, sosyal bilimler liselerinde 2 bin 803, spor liselerinde ise 2 bin 552 öğrencinin okuduğunu bildirdi.



Genel liselerde derslik başına şu anda 38 öğrenci düştüğünü ifade eden Gürkan, yönetmelikler gereği bu rakamın fen ve sosyal bilimler liselerinde 24, Anadolu liseleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinde ise 30 olduğunu olduğunu kaydetti.



Mevzuatta yapılan düzenlemeyle genel liselerdeki sınıf mevcutlarının da kurala bağlandığını belirten Gürkan, bundan böyle bu rakamın 36'yı geçmeyeceğini söyledi. Özellikle büyük illerde bazı okullarda sınıf mevcutlarının daha fazla olduğunu söyleyen Emin Gürkan, bunların düşürülmesine çalışıldığını söyledi.



YENİ OKULLAR



Bu eğitim öğretim yılında 111 yeni okul açılacağını anlatan Gürkan, bu kapsamda toplam 605 derslikli 31 genel lisenin, 983 derslikli 65 Anadolu lisesinin, 69 derslikli 11 fen lisesinin, 56 derslikli 3 güzel sanatlar ve spor lisesinin, 24 derslikli 1 sosyal bilimler lisesinin hizmete sunulduğunu bildirdi.



YERLEŞME ORANLARI ARTTI



Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Gürkan, 2009 ÖSS sonuçlarına göre son iki yılda genel liselerden üniversitelere yerleşenlerin oranının yükseldiğini belirtti.



Genel lise mezunlarının üniversiteye yerleşme oranlarının 2007 yılına kadar yüzde 21 ile yüzde 27 arasında değiştiğini anımsatan Gürkan, bu rakamın 2008'de yüzde 46'ya, 2009'da yüzde 48'e yükseldiğini kaydetti.



Emin Gürkan, “Bunda yükseköğretim programlarının kontenjanlarının artmasının yanı sıra okullarımızdaki dersliklere düşen öğrenci sayısının azaltılması ve eğitim kalitesindeki iyileşmenin etkisi olduğunu düşünüyoruz. Okullarımızdaki eğitimin kalitesini yakından takip ediyoruz. Ders programları yenileniyor, öğretmenler hizmet içi eğitimden geçiriliyor” dedi.

