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Yaşam

Liselerarası turnuvada beyin kanaması geçiren Zeynep Eroğlu hayatını kaybetti

Kadın futsal turnuvasında fenalaşan genç futbolcu Zeynep Eroğlu, kurtarılamadı

10 Aralık 2017 22:58

Kocaeli’de düzenlenen liselerarası kadın futsal turnuvasında fenalaşan genç futbolcu Zeynep Eroğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli’de liselerarası kadın salon futbolu (Futsal) turnuvasında meydana geldi.

Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi ile Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında oynanacak olan maç öncesi ısınma hareketleri yaparken fenalaşan Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi öğrencisi, aynı zamanda Gölcük Harp-İş Kadın Futbol takımı oyuncusu Zeynep Eroğlu, diğer futbolcuların fark etmesi üzerine, sahada bulunan sağlıkekipleri tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen genç sporcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

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