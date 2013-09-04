Ortaöğretime yerleştirme nasıl gerçekleşecek?



Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, ortaöğretime geçiş sistemini açıkladı. Avcı, “Merkezi sistemi kaldırıyoruz. Okul ve sınıf kazanımlarını arttırıyoruz. Bu sistemle okula alternatif kurumlara artık ihtiyaç kalmayacak” dedi. "Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Öğrenciler merkezi sınavları kendi okullarında girecek. Öğretmenler merkezi sınavlara kendi okullarından farklı okullarda girecek" ifadesini kullandı.

Avcı'nın konuşmasından satırbaşları:

Ortaöğretime geçişle ilgili bir güncelleme yapıyoruz. Yaptığımız çalışma uzun yıllara dayanıyor. Biz MEB olarak eğitim ve öğretimi dinamik bir süreç olarak görüyoruz. Kısa vadede merkezi sistemi kaldırıyoruz. Okulu ön plana alıyoruz. Test sınavlar yerine açık uçlu klasik sınavlar yapmayı. Tabletlerden yararlanmayı, yazılı sınavlarla yerleştirmeyi planlıyoruz.

Uzun vadede ise öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesinde onların sanatsal sportif etkinliklerinin değerlendirildiği bir yaklaşımı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Temel mantığı ve kurgusu sabit ancak eklentilerinin sürekli zenginleştirildiği, sistemin sürekli kendisini yeni koşullara uyarladığı bir süreç söz konusu. Bu yıl uygulanmaya başlanan yerleştirme mantığı çerçevesinde okullara alternatif olarak ortaya çıkan kurumlara ihtiyaç duymayacaksınız. Öğrencilerimizin sanata, spora daha fazla vakit ayıracağı stresin olmadığı bir yerleştirme sistemi hayata geçiriyoruz.

Bugün geldiğimiz noktada bütün kesimlerin tezlerini alarak güçlü bir senteze dönüştürdüğümüzü ortaya çıkan sonucun her kesimin sesini yansıttığına kani olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Bu şekillenme sürecinde katılımcılığa gösterdiğimiz özen ve dikkati vurgulamak istiyorum. Sorumluluğumuz çocuklarımıza, ülkemize ve dünyaya karşı. Bu düzenlemelerin eleştirilmesinde herkesin bu sorumlulukla hareket etmesini temenni ediyorum.

Yeni sistemle ilgli detaylar

Merkezi değerlendirmeler her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak. Merkezi değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak o günlerde okullar tatil edilecek. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

Merkezi değerlendirmelere açık uçlu soruları da içerecek. Öğrenciler merkezi sınavları kendi okullarında girecek. Öğretmenler merkezi sınavlara kendi okullarından farklı okullarda girecek.

Sınav detaylarının açıklanmasının ardından Bakan Avcı sistemle ilgili konuştu:

Bu tabloda anlatılanları vatandaşlarımız çok karmaşık zannedebilirler. Oysa ki bunlar zaten yapılıyordu. Açıkladıklarımız nu hesaplamaların güncelleştirilmiş hali. Anlatırken biraz karmaşık gibi görünüyor ama aslında çok basit. Birkaç cümle işle özetlemek gerekirse yapılmaktan olan şudur:

Çocuklarımızın ortaöğretim kurumlarına geçişlerinde tek bir sınavı ortadan kaldırıyoruz. Çocuklarımız ortaokula başladıkları günden itibaren koşturmanın içine giriyorlar. Telafisi olmayan bir sınavın yerine yeni bir sınav getirmiyoruz. Sene içinde zaten yapılmakta olan yazılı sınavlar var. Çocuklar sınıflarda yazılılara giriyorlar. Yaptığımız bu yazılılardan birer tanesini daha kontrollü yapmak.

Çocuklar yine sınıflarına sınavlara girecekler. Sınav stresi yaşamayacaklar. Yanlışlar doğruları götürmeyecek. Bu yazılı sınavları daha denetimli hale getiriyoruz. İnşallah okullarda yapılmakta olan sınavları daha denetimli daha güvenilir hale getirmenin ilk adımıdır bu. Bazı basın yayın organlarında iddia edildiği gibi 36 ayrı sınav söz konusu değildir.

Ece Ayhan’dan bir dize aklıma geliyor ama biraz yanlış anlaşılabilir… Başını okumazsan bu sefer de Ece Ayhan’ı sansürledi diyebilirler ama bu açıklamadan sonra sanırım demezler… “Efendiler ne yani çocuklar hiç gülmeyecekler mi?” Sistemin özü budur. Çocuklarımızı, velilerimizi rahatlatmak. Basit güvenli gerilimsiz sınavlar. Çocuklar bunu çok iyi biliyor. Çocuklardan rica ediyorum sistemin ayrıntılarını büyüklerinize iyi anlatın.

Boş kontenjanların doldurulması için kayıtlar sürekli açık tutulacak. Boş kontenjan konusunda endişe edecek bir şey yok. Kontenjanlar dolana kadar, yerleştiği okuldan memnuniyet duymayanlar dahil olacak şekilde aşağıdan yedekler geldikçe buralar dolacak. Doldurmak için kayıt sistemini sürekli güncelliyoruz.

Müfredat nasıl eşitlenecek?

Böylece müfredatın bütün okullarda eş zamanlı götürülmesi amaçlanıyor. Diyelim kış şartları oldu sorun oldu, telafi imkanını getiriyoruz bu yerlere. Müfredat disiplin altına alınıyor. Diğer yazılıları da denetim alına almayı amaçlıyoruz. Desadüfi verilen notlarla merkezin gönderken sorularla çok büyük fark varsa, sorun var demektir. Diğer sınavlar için merkezi sınavlar ölçü olacak demektir. Kontrolü sağlayacağız. Kontrollü olacak.

Liselerarası kalite farlı

A ile b okulu altyapısı donanım, öğretmen tecrübesi fark edebiliyor. Bütün eğitim kurumlarında aynı kaliteyi tutturmak mümkün değil. Meslek okullarımız da 1. Sınıf eğitim veren okullar var. En üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Bunların eğitim öğretimi farklıdır. Hepsi bütün meslek okulları Anadolu lislsri de okullarımız. İyi çok iyi ve daha iyi olması gereken okular var. Farkları gidertemiyoruz

Açıkta kalanların durumu

Sınavla alan okullar var sınavsız alan okullar var. Sınavsız alan öğrenciler büyük kısmı zaten tercihi bu okullardır. Meslek liselerini rencide eden bu söylem doğru değil.

Boş kalan kontenjanlar dolana kadar kayıt sistemi açık olacak. Yedekler geldikleri sürece buralar dolacak. Kayıt sistemini sürekli güncelliyoruz.

'Ne yani, çocuklar hiç gülmeyecek mi?'

Nabi Avcı, yeni sistemi anlattığı konuşmasında Ece Ayhan’ın “Efendiler! Ne yani, çocuklar hiç gülmeyecekler mi?” dizelerinden alıntı yaptı.