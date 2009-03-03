Liseler cephanelik gibi

Meclis Araştırma Komisyonunun anketine göre, "güvensiz ortamı" gerekçe gösteren liselilerin yüzde 15,1'i okula delici, kesici alet ve silahla geliyor.



Çocuk ve gençlerde artan şiddet eğilimi ile okullarda meydana gelen olayların belirlenmesi amacıyla 2006'da kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, 261 ortaöğretim okulunda (lise), 26 bin 9 öğrenciyi kapsayan anket çalışmasını kitap haline getirdi.



Ankete göre, ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin yüzde 15,6'sı haftada bir-iki kez ya da daha fazla sigara içiyor. Öğrencilerin yüzde 5,4'ü haftada en az bir defa ya da daha fazla alkollü içki kullanırken, yüzde 6,9'u da şimdiye kadar en az bir defa uyuşturucu, uyarıcı

maddeleri denedi.



Sigara ile tanışan öğrenci oranı yüzde 37. Bu oran devlet okullarında yüzde 37, özel okullarda yüzde 38,2. Öğrencilerin yüzde 30'unun alkolle lisede tanıştığının tespit edildiği

çalışmaya göre, bu oran özel okullarda yüzde 50,1, devlet okullarında ise yüzde

29,5.



Her 10 öğrenciden 1’i delici,

kesici aletle okula geliyor



Araştırma, öğrencilerin okula delici, kesici alet ve silahla geldiğini de ortaya koydu.



Öğrencilerin yüzde 9,2'si okula delici ve kesici alet, yüzde 5,9'u ateşli silahla geliyor. Öğrencilerin yüzde 55,9'u, delici, kesici ya da ateşli silah taşıma nedeni olarak "güvensiz bir ortam"ı, yüzde 20,6'sı "kendisini daha iyi hissetmek", yüzde 7'si "filmdeki insanları örnek aldığı" ve yüzde 3,9'u "arkadaşlarının silah taşıması" gerekçelerini gösterdi.



Ortaöğretime devam eden öğrencilerin yüzde 7,7'si çete üyesi olduğunu söylüyor. Çete üyesi olma nedenleri arasında da yine ilk sırayı "güvenlik" alıyor. Bu öğrencilerin yüzde 42,3'ü kendini güvende hissetmek için çete üyesi olurken, yüzde 29,8'i yakın arkadaşları çete üyesi olduğu için, yüzde 27,9'u bir gruba üye olmak adına çetelere katılıyor.



Öğrencilerin yüzde 2,9'u kumar, yüzde 19,1'i şans oyunu, yüzde 3,3'ü de her ikisini oynuyor.

