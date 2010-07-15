-LİSEDEN ÜNİVERSİTEYE MİSAFİR ÖĞRENCİ İZMİR (A.A) - 15.07.2010 - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Vakfı ortaklığıyla kurulması planlanan fen lisesinde, son sınıf öğrencilerine eşine az rastlanan bir avantaj sunulacak. Başarılı öğrencileri İYTE'ye kazandırmayı amaçlayan lisede son sınıf öğrencileri, üniversite birinci sınıftan da ders alarak sınava girmeden üniversiteye adım atmış olacak. İYTE Rektörü Prof. Dr. Zafer İlken, lisans üstü eğitime verdiği ağırlık ve teknik olanaklar açısından diğer üniversitelerden ayrılan enstitünün Ege Bölgesi'nin ileri teknoloji merkezi haline geldiğini ifade etti. Yerleşke içinde özel okul kurmak isteyen girişimcilerin ortaklığıyla oluşturacakları özel fen lisesinin 200-250 kişilik kapasiteye sahip olacağını belirten İlken, şu bilgileri verdi: ''Kurulacak lise, üniversitenin spor salonu, kütüphane, kafeterya gibi imkanlarından yararlanabilecek. Bize sadece bina yatırımı gerekiyor. Bu konuda İzmir'de bazı özel okullarla görüşüyoruz. Amacımız Ege Bölgesi'ndeki başarılı öğrencileri İYTE'ye çekmek. Bunun için de liseden başlamak istiyoruz. Bu lisede diğer okullardan farklı olarak son sınıf öğrencilerine misafir öğrenci olma avantajı sunulacak. Son sınıf öğrencileri, üniversite birinci sınıftan tüm bölümlerde ortak okutulan fizik, kimya, matematik gibi dersleri alabilecek. Çocuklar daha sonra üniversiteyi kazandıklarında bu derslerden muaf tutulabilecekler.'' Böylelikle, öğrencilerin hem üniversiteyi erken tanışmış olacaklarını, hem de bu bölümlere girebilmeleri için motivasyonlarının artacağını vurgulayan İlken, ''Bölümü kazanan öğrenciler de iki üç ders öne geçmiş olacak. Aynı zamanda liseden üniversiteye misafir öğrenci uygulamasıyla Türkiye'de bir ilki denemiş olacağız'' dedi. Sistemin mevzuata uygun olduğunu belirten İlken, lise yatırımıyla ilgili bazı özel okullarla görüşmelerin devam ettiğini, yer tahsisi sorunu olmadığını sadece binayı yapacak yatırımcıya ihtiyaç duyduklarını ifade etti.