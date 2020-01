Lisede yeni uygulama dönemi; kırık nota ortak sınav

Öğrenciler 23 Ocak’ta karne alıp yarıyıl tatiline çıkmaya hazırlanırken, lise müdürleri ve yüz binlerce öğrenciyi "ortak sınav" endişesi sardı. Bu yıl Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre, bütün notlar verildikten sonra herhangi bir dersten puanı 50’nin altında olan öğrencilere "ortak sınav" uygulanacak. Yani daha önce yaz aylarında uygulanan ‘ortalama yükseltme sınavları’ dönem içine çekildi. Okul müdürleri kalan sürede ortak sınavları nasıl yetiştireceğini düşünürken, bu sınavlara girmek istemeyen ve zayıf dersi olan liseliler ise ortalamalarının daha da düşeceği korkusu yaşıyor.

Kurtarma yazılısı

Hürriyet'ten Gönül Koca'nın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Eylül 2014 tarihinde Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle, liselerde zayıf notu olan öğrenciler için bir nevi ‘kurtarma yazılısı’ yerine geçecek ‘ortak sınav’ zorunluluğu getirdi. Herhangi bir dersten ortalaması 50’nin altında olan bütün öğrenciler bu sınavlara girmek zorunda. Sınava girmeyenler ‘sıfır’ alacak ve not hesaplamasına bir yazılı daha ekleneceği için ortalamaları daha da düşecek.

Örneğin matematik dersinden 2 yazılı ve 2 sözlü sınava giren ve toplam puanı 4’e bölündükten sonra ortalaması 45 olan öğrenci bu sınavlara girmek zorunda. Sınava girmezse ‘sıfır’ alacak ve ortalaması hesaplanırken, yazılı ve sözlülerden aldığı puanlar 4 yerine 5’e bölüneceği için 45 olan ortalaması daha da düşecek. Sadece zayıfı olup da mazeretini belgeleyebilen öğrencilere ‘sıfır’ verilmeyecek ve dönem içinde yapılan yazılı ve sözlüleri değerlendirmeye alınacak. Notu 50’nin üzerinde olan ve ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler de isterlerse bu sınavlara girebilecek.

1 günde en fazla 3 sınav

‘Ortak sınav’lar bir okulda aynı anda uygulanacak, bütün öğrencilere bir dersten aynı sorular yöneltilecek. Soruları zümre başkanları hazırlayacak. Öğrencilere 1 günde 3 dersten fazla sınav yapılmayacak. Ortak sınavlar da dahil olmak üzere bütün değerlendirmeler ve not ortalamalarının ise 23 Ocak’ta yarıyıl tatili başlamadan hesaplanıp karnelere işlenmesi gerekiyor. Ortak sınavlarla ilgili görüş yazısı, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk imzasıyla 29 Aralık’ta okullara gönderilmeye başlandı. Yazıyı alan müdürler, kalan sürede bütün sınavları ve değerlendirmeleri nasıl yapacaklarını düşünüyor. Ortak sınavlara girmek istemeyen öğrenciler ise ne yapacağını bilemiyor; çünkü bu sınavlara girmezlerse ‘sıfır’ alacaklar ve zaten kötü olan ortalamaları iyice düşecek. Ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler ise daha önce yapılan ‘ortalama yükseltme sınavları’nda düşük not alırsa bu dikkate alınmıyor, dönem içinde girdiği yazılıdan aldığı yüksek puanlar geçerli oluyordu. ‘Ortak sınav’ uygulamasında ise böyle bir şansları yok. Öğrenci ortak sınavdan düşük not alsa da bu sonuç hesaplamaya katılacak. Yani dersleri iyi olan öğrencilerin de ortak sınavlar ile ortalamalarının düşme ihtimali var.

MEB: Bir sınav hakkı daha

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü yetkilileri, Hürriyet’e şu açıklamada bulundu: “Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre her dönemde yazılı, uygulamalı sınavlar, performans ve proje çalışmaları sonucunda herhangi bir dersten başarısız dersi olan öğrencilere bir yazılı sınavdan daha yararlanma imkânı veriliyor. Bu sınavlara zayıfı olan öğrenciler zorunlu, ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler ise isteğe bağlı olarak girecekler. Öğrenciler bu sınavlar sonucunda da notunu yükseltemezse ve bir üst sınıfa bazı derslerden sorumlu geçerse sorumluluk sınavlarına da girme hakkı var. Sorumluluk sınavları eylül ve şubat aylarında yani birinci ve ikinci dönemin ilk haftasında yapılıyor.”

İsteğe bağlı olmalı

EĞİTİM-İş İstanbul 1 No’lu Şube Sekreteri Maksut Balmuk hem kalan süre sorununa hem de lise öğrencilerinin genel durumuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu durumda öğrencilere önce yazılı ve performans puanlarının verilmesi, ardından notu 50’nin altında olan öğrencilere ortak sınav yapılması gerekiyor. Konuştuğum okul müdürlerinin anlattığına göre, özellikle meslek liselerinde her sınıftan bir öğrencinin en az bir dersten notu 50’nin altında. Bu durumda her ders için bir sınav açılması gerekiyor. Ama 1 günde en fazla 3 sınav yapılabilecek. Bunu bu süreçte yetiştirmek kolay değil. Ayrıca ortalaması 50’nin altında olup bu sınavlara girmek istemeyen öğrenciler de mağdur olacak. Çünkü sınava girmezse not ortalaması daha da düşecek. Açıklama geç yapıldı. Bakanlık bu konuyla ilgili öğrencileri zorlamaktan vazgeçmeli, sınava girip girmemeyi isteğe bırakmalı. Sınavlar yapıldıktan sonra bunun bir de değerlendirme hatta itiraz süreci var.”