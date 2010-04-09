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Yaşam

Lisede silahlı intihar

Adana'da bir lise öğrencisi tenefüste intihar girişiminde bulundu. 16 yaşındaki M.Ş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

09 Nisan 2010 03:00

T24- Adana’da, lise öğrencisi 16 yaşındaki M.Ş., sınıfta tabancayla intihar girişiminde bulundu. Silahı şakağına dayayarak tetiğe basan M.Ş. ağır yaralandı.


Olay, saat 15.45 sıralarında Adana Emniyet Müdürlüğü yakınındaki lisede meydana geldi. 


Okulun 9- İ sınıfı öğrencisi olan M.Ş., teneffüste lisenin 3’üncü katındaki 10 TM- B sınıfına geçti. Sınıfta yalnız olduğu ve yanında götürdüğü nereden bulduğu henüz belirlenemeyen tabancayı sağ şakağına dayayan M.Ş., tetiğe bastı. Silah sesi üzerine öğrencilerin ve nöbetçi öğretmenin kanlar içinde bulduğu öğrenci M.Ş., ambulansla Adana Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedviye alındı. M.Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.


Olay sonrası öğrenciler şoke olurken, okul tatil edildi. Polis, olayla ilgili öğrencinin sınıf arkadaşları, öğretmenler ve rehber öğretmenin ifadelerine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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