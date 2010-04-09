Lisede silahlı intihar

T24-



Olay, saat 15.45 sıralarında Adana Emniyet Müdürlüğü yakınındaki lisede meydana geldi.



Okulun 9- İ sınıfı öğrencisi olan M.Ş., teneffüste lisenin 3’üncü katındaki 10 TM- B sınıfına geçti. Sınıfta yalnız olduğu ve yanında götürdüğü nereden bulduğu henüz belirlenemeyen tabancayı sağ şakağına dayayan M.Ş., tetiğe bastı. Silah sesi üzerine öğrencilerin ve nöbetçi öğretmenin kanlar içinde bulduğu öğrenci M.Ş., ambulansla Adana Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedviye alındı. M.Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



Olay sonrası öğrenciler şoke olurken, okul tatil edildi. Polis, olayla ilgili öğrencinin sınıf arkadaşları, öğretmenler ve rehber öğretmenin ifadelerine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.