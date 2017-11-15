Lisede nakil için 10. sınıf kriteri

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın AKP grup toplantısında açıkladığına göre liseye geçiş sınavıyla öğrenci alan okullarda boşalan kontenjanlar için sınav puanına ve okul türleri arasında da 10. sınıfa kadar ikamet edilen eğitim bölgesine göre nakil işlemi yapılabilecek.

Bakan Yılmaz, liseye geçişte sınava girmeyen öğrenciler için "Eğitim bölgelerinde bulunan farklı türdeki 9 okul arasından 5 tercih yapacak. Hiçbir öğrenci açıkta kalmayacak” dedi.

Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl 1 milyon 200 bin ortaokul öğrencisinin girdiği liselere geçiş sınavında 60 soru ile eleme yapılmasıyla ilgili eleştiriler üzerine harekete geçti. Bakan Yılmaz, AKP grubunun dünkü toplantısında kapalı oturumda liselere kayıt sistemiyle ilgili milletvekillerine bir sunum yaptı.

Yılmaz, yeni sisteme ilişkin sunum yaptığı AKP grubunda, 60 olarak açıklanan soru sayısının 80’e çıkarılabileceğini, ayrıca sınavla öğrenci alacak okul sayısının da yeni ilan edilecek proje okularıyla birlikte artabileceğini kaydetti. Yılmaz, eğitim bölgeleri ile sınavla öğrenci alacak okulları belirleme çalışmalarını aralık ayı sonuna kadar bitireceklerini söyledi.

Aralıkta bitecek

AKP'li vekillerin aktardığı bilgiye göre, Yılmaz, sınavın haziranda yapılacağını, adrese dayalı olarak yapılacak yerleştirmeler için illerde İmam Hatip, Meslek Lisesi ve Anadolu Lisesi okullarının yer alacağı eğitim bölgelerinin oluşturulacağı söyledi. Yılmaz, önce sınav sonuçlarına göre yerleştirme yapılacağını, bunun ardından adrese dayalı yerleştirme yapılacağını ifade etti. Daha önce sınavla öğrenci alacak nitelikli okulların listesi ve eğitim bölgelerinin mayıs ayında açıklanacağı belirtilmesine karşın Yılmaz, söz konusu okullarla ilgili çalışmanın aralık ayı sonuna kadar tamamlanacağını ve sınav başvurularından önce açıklanacağını bildirdi.

5 tercih hakkı

Buna göre her öğrenci sınava girmek zorunda olmayacak, sınava giriş isteğe bağlı olacak.

Sınav okul müfretadını kapsayacak.

Temel dersleri içerecek sınav sayısal ve sözel iki bölümden oluşacak.

Sınav süresi soru sayısına göre belirlenecek.

3 yanlış bir doğruyu götürecek.

Adrese dayalı yerleşecek öğrenciler her eğitim bölgesinde kendilerine sunulan farklı okul türlerinden 9 okul (proje okulu olmayan anadolu liseleri, meslek liseleri, İHL’ler) arasından 5 tercih yapacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda boşalan kontenjan doğrultusunda sınav puanına göre, okul türleri arasında da 10. sınıfa kadar ikamet edilen eğitim bölgesine göre nakil işlemi yapılabilecek. TEOG sistemi ile bir okula yerleşerek eğitimlerini sürdüren öğrenciler de TEOG’dan aldıkları puana göre nakil başvurusunda bulunabilecek.

Soru sayısı 80’e çıkabilir

Yılmaz, merkezi sınavda sorulacak soru sayısına ilişkin eleştirilerin anımsatılması üzerine daha önce 60 olarak açıklanan sayının 80’e çıkarılabileceğini ifade etti. Yılmaz, proje okulların sayısının arttırılması yönündeki taleplere karşılık da, konuyla ilgili çalışma yapıldığını belirterek, bu sayının arttırılabileceğine işaret etti.

Ders kitaplarına eleştiri

Yılmaz, bazı vekillerin ders kitaplarında yapılan ve kamuoyunda tepki toplayan hatalarla ilgili “Hatalı sayfayı yırtın atın demek şık olmuyor” eleştirileri üzerine ise, Milli Eğitim’in hazırladığı kitaplardan sadece birinde böyle bir hata yaşandığını diğerlerinin bakanlığın hazırladığı kitaplar olmadığını ancak bu yanlışların bakanlığa maledildiğini söyledi. Yılmaz, sağlık ve ulaşım başta olmak üzere vatandaşın memnuniyetini ifade ettiği alanlardaki başarıların eğitim kadrosunun çabalarının ürünü olduğunu vurguladı. Grupta bilim ve sanat eğitim merkezlerinde zeka düzeyi yüksek çıkan öğrencilerin tek bir okulda toplanarak yatılı eğitim verilmesi uygulaması da eleştiri konusu oldu.