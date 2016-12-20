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Lisede İHH panosu: İnsanlığı katleden katiller Putin, Obama, Esad ve Hamaney!

Okul idaresinin panoları bu sabah kaldırdığı bildirildi

20 Aralık 2016 15:23

Ankara'da Yenikent Ahmet Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin duvarlarında yer alan panolara “Yetim kardeş” adı altında köşeler hazırlandı. Odatv'den Sami Menteş'in haberine göre, İHH’nın hazırladığı panolarda “İnsanlığı katleden katiller” başlığı altında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Barack Obama ve İran İslam Cumhuriyeti'nin dini lideri Ali Hamaney’in karikatürize edilmiş resimleri yer aldı. Panoda Hamaney'in isminin altında Hizbullah'ın lideri Nasrallah'ın fotoğrafına yer verdiler.

Panoda ayrıca Suriye’de devam eden savaşla ilgili son durumu gösteren haritalar, çatışmaların devam ettiği bölgelerden çekilmiş fotoğraflar da yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı ve okul idaresinin böyle bir panonun hazırlanmasına nasıl izin verdiği ise tartışma konusu. Ancak okul idaresi Rus Büyükelçisi’nin öldürülmesinin ardından okuldaki panoları bu sabah kaldırdı.

 

"Öğrencilerin beyinlerini yıkamaya..."

 

Eğitim İş Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Maksut Balmuk Odatv’ye yaptığı açıklamada, “Okullarımızın getirildiği durum budur. Okullarımız artık gerici derneklere, vakıflara ve onların uzantılarına teslim edilmiştir. Bir taraftan para toplayanlar, diğer taraftan seminerler verenler bir diğer tarafta da okuldaki temsilcileri vasıtasıyla propaganda yapanlar. FETÖ’nün lanet darbe girişimi bahanesi ile Atatürkçü, demokrasi, özgürlük, barış, bilimsel ve laik eğitim savunucusu öğretmenler FETÖ bahanesi ile açığa alınırken bu afişi hazırlayan, okulun duvarına asan anlayış okullarda kol gezmekte öğrencilerin beyinlerini yıkamaya, cumhuriyeti yıkma çalışmalarına devam etmektedirler” dedi.

İşte o pano:

 

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