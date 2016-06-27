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Yaşam

Lisede Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okumak siyasi eylem sayıldı

"Cumhuriyetin okulunda Gençliğe Hitabeyi okumak meşru bir haktır diye yanıt verdim”

27 Haziran 2016 12:10

Bursa Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi öğrencisi Begüm Özkan, karne töreninde Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuması, okul yönetimi tarafından 'siyasi eylem' olarak sayıldı ve öğrenci hakkında disiplin süreci başlatıldı.

Amacının, liselilerin “Gericiliğe karşı laik ve bilimsel eğitim” eylemlerine destek vermek olduğunu söyleyen Begüm Özkan, ‘Gençliğe Hitabe'yi okurken okul müdürünün yanına gelerek “Çık dışarı. Senin hakkında yasal işlem yapacağım” dediğini öne sürdü, okul yönetimi tarafından da sözlü savunmasının alındığını söyledi.

Rehber öğretmenin kendisine neden bu eylemi yaptığını sorduğunu aktaran liseli genç, o görüşmeyi şöyle anlattı:

 

Öğretmene göre tehlikeliymiş

 

“Öğretmenim bana ‘Türkiye Liseliler Birliği ile bağın ne? Seni araştırdım. Fotoğraflarını gördüm' diyerek neden böyle bir eylem yaptığımı sordu. Ben de kendisine bunun bir eylem olmadığını belirttim. Öğretmen bana ısrarla bunun siyasi bir eylem ve bu işin çok tehlikeli olduğunu söyledi. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okumak bir eylem değildir. Cumhuriyetin okulunda Gençliğe Hitabeyi okumak meşru bir haktır diye yanıt verdim.”

 

Annesi: Doğru olanı yaptı

 

Lise öğrencisi Begüm Özkan, kendisine “Neden bu eylemi yaptın” diye soran öğretmene “Cumhuriyetin okulunda Gençliğe Hitabe'yi okumak meşru bir haktır” yanıtını verdiğini anlattı. Anne Özlem Özkan da kızına sahip çıktı ve “Kızım doğru olanı yaptı” dedi.

Liseli Begüm Özkan, Gençliğe Hitabe'yi okumasına okul yöntemi tepki gösterirken öğretmen ve arkadaşlarının kendisine destek olduğunu da ifade etti. Özkan, kendisine “Atatürk'ün unutturulmaya çalışıldığı bir dönemde Gençliğe Hitabe'yi okuman çok cesurca bir davranış. Seni tebrik ediyoruz” diyerek destek verdiklerini anlattı. Anne Özlem Özkan da kızını desteklediğini belirterek, “Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okumak suç değil. Kızım doğru olanı yaptı” diye konuştu.

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