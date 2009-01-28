Lise sitesindeki Ergenekon anketine soruşturma

Konya'nın Ereğli ilçesinde İvriz Anadolu Öğretmen Lisesi'nin resmi internet sitesinde "Ergenekon" ve baş örtüsüyle ilgili anket yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.



Konya Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin, İvriz Anadolu Öğretmen Lisesi'nin resmi internet sitesinde "Ergenekon adlı örgütün varlığına inanıyor musunuz?" gibi soruların bulunduğu anket tespit edildiğini belirtti.



Bir okulun internet sitesinde "Ergenekon" gibi devam eden bir davayla ve siyasi içeriği bulunan bir olayla ilgili anket yayınlanmasının doğru olmayacağını ifade eden Şahin, "Bu durumu ihbar kabul ederek okulda görevli 2 öğretmen hakkında soruşturma başlattık" dedi.



Soruşturma sonunda, bunda sorumluluğu bulunanların gerekli cezayı alacağını bildiren Şahin, konuyla ilgili soruşturmanın tamamlanmasını beklediklerini söyledi.



Söz konusu "www.ivrizaol.k12.tr" adresli internet sitesinin yayını, haberler basında yayınlandıktan sonra durduruldu.



Bugün bazı ulusal gazetelerde, İvriz Anadolu Öğretmen Lisesi'nin resmi internet sitesinde "Ergenekon adlı örgütün varlığına inanıyor musunuz?", "Sizce baş örtüsü serbest olmalı mı?" gibi sorular yer aldığı duyurulmuştu.

