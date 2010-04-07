Lise önünde bıçaklı yaralama

T24-



Yüksekalan Mahallesi'nde 75. Yıl Cumhuriyet Lisesi önünde iki kişi kavga etti. Kavga sırasında isminin Turan Ayıl olduğu öğrenilen genç, karnından bıçaklandı. Ayıl'ı yaraladığı öne sürülen kişi ise olay yerinden kaçtı.



Yaralı gence ilk müdahaleyi ise lisede eğitim gören öğrenciler yaptı. Okul çantasını gencin başının altına koyan öğrenciler, tampon yaparak kanı durdurmaya çalıştılar.



Bu sırada bir çok öğrencinin yaralının etrafında toplanması üzerine okul idarecileri ve polis ekipleri, öğrencileri derse götürmek için çaba harcadı.



İnşaatlarda işçi olarak çalıştığı belirtilen Turan Ayıl, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaralı genci tanıdıklarını söyleyen öğrencilerin ifadesine başvuran polis ekipleri, yaralama olayını gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.