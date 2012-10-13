Lise öğrencisinin temin ettiği biber gazı okulda dehşet yarattı

Ankara Cumhuriyet Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi’nde S.K. isimli bir öğrenci aldığı sprey şeklindeki biber gazıyla tenneffüs arasında koridorda dehşet yarattı. Gazdan etkilenen 6 öğrenci ve bir öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Can Güleryüzlü'nün, radikal gazetesinde yer alan haberine göre; Cumhuriyet Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi’nde sabah saat 10.30 sularında öğrenciler teneffüsteyken son sınıf öğrencisi S.K. temin ettiği sprey şeklindeki biber gazını okul binasının içinde sıkmaya başladı. Koridorda ve sınıflarda olan öğrenci ve öğretmenler gazın etkisiyle paniğe kapılarak kaçamaya çalıştı. Okul dışına çıkmak isterken bazı öğrencilerin birbirlerini ezdiği ifade edilirken, kısa bir süre sonra okul tamamen boşaltıldı.

Alerjisi ve astım hastası olan öğrencilerle hamile olan bir öğretmenin gazın etkisiyle fenalık geçirdiği ifade edildi. Öğretmenle ve öğrenciler Hacettepe ve Gazi üniversitelerinin hastanelerine götürülerek, tedavi altına alındı.