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LİSE ÖĞRENCİSİNİN FECİ ÖLÜMÜ MALATYA (A.A)

27 Nisan 2011 11:34

-LİSE ÖĞRENCİSİNİN FECİ ÖLÜMÜ MALATYA (A.A) - 27.04.2011 - Malatya'da, toprak sahada arkadaşlarıyla okul sonrası maç yapan lise öğrencisi, üzerine düşen kale direğinin altında can verdi. Akçadağ ilçesi Doğu Mahallesinde yaşayan lise son sınıf öğrencisi Ömer Polat, okul sonrası arkadaşlarıyla buluşarak mahalledeki toprak sahada top oynamaya başladı. Oyun sırasında üzerine kale direği düşen Ömer Polat, Akçadağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı duyduktan sonra hastaneye gelen lise öğrencisinin yakınları sinir krizi geçirdi. Doğu Mahallesi sakinleri, yaklaşık bir yıl önce kaymakamlığın desteğiyle belediye tarafından düzenlenen toprak sahaya konulan kale direklerinin sabitlenmediğini iddia etti. Yaşamını yitiren gencin oyun arkadaşları da direğin Ömer Polat'ın başının üzerine düştüğünü ve kısa süre sonra nabzının da durduğunu söyledi.

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