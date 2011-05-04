-LİSE ÖĞRENCİSİNİ ÖLDÜREN ŞOFÖRE TAHLİYE İSTANBUL (A.A) - 04.05.2011 - Üsküdar'da geçen yıl lise öğrencisi Ömer Ersöz'ün trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak açılan davada minibüs sürücüsü Nazım Gül, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Üsküdar 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Nazım Gül katıldı. Duruşmada, kazada ölen Ömer Ersöz'ün annesi Aylin, babası Murat ile avukatları da hazır bulundu. Duruşmada son sözleri sorulan Nazım Gül, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, ''İsteyerek yapmadım. İnsanları kurtarmaya çalıştım fakat başarılı olamadım. Her şeyi Allah'ın takdirine bırakıyorum'' dedi. Gül'ün avukatı Ramazan Dinçsoy da müvekkilinin kazayı aracının freninin patlaması sonucu yaptığını savunarak, fren patlamasını önceden anlayamayacağı için beraatine karar verilmesini talep etti. Ersöz çiftinin avukatı Yurdagül Dündar da sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, minibüs sürücüsü Nazım Gül'ün 11 Şubat 2010'da 34 M 2053 plakalı minibüsüyle Ömer Ersöz'e çarparak ölümüne, Eray Özmen ve Mustafa Eren'in basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiğini hatırlattı. Heyet, sanık Gül'ü, kusur derecesinin yoğunluğu, suçun işleniş biçimi, yer ve zaman özelliklerini göz önünde bulundurularak, bilinçli taksirin de söz konusu olmadığını dikkate alarak 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezayı, sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle altıda bir oranında indirerek 3 yıl 4 ay olarak öngördü. Sanığın tutuklu kaldığı süre de göz önüne alınarak tahliyesi kararlaştırıldı. Bu arada, duruşmadan sonra görüşlerini açıklayan Ömer Ersöz'ün babası Murat Ersöz, insan hayatının çok ucuz olduğunu ileri sürerek, ''Buna anlam veremiyorum. Kamu taşımacılığı yapıyorlar ancak onların gözünde insanlar 1,5-2 lira. Çok korkunç bir şey, çok büyük bir bedel ödedik, hayatımız boyunca da ödeyeceğiz'' dedi. Ersöz, eşi Aylin Ersöz'ün oğlunun ölümünden çok etkilendiğini, çeşitli rahatsızlıklar geçirdiğini, bu kararla daha da kötü duruma geldiğini söyledi.