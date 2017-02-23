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Yaşam

Lise öğrencisini öldüren polis tutuklandı

Baba "Daha çocuğum mezara konmadan o polis serbest bırakıldı" diyerek isyan etmişti

23 Şubat 2017 13:42

İstanbul Esenyurt’ta hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra kaçmaya çalışan ve polis kurşunuyla ölen lise öğrencisi Ömer Barış Topkara soruşturmasında polisin serbest bırakılmasına savcılığın itirazı üzerine Büyükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi, polis H.D.S. hakkında yakalama kararı çıkardı. Yakalanan Polis Memuru H.D.S. önceki akşam olası kastla öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, annesini 3 yıl önce kanserden kaybeden, 10’ncu sınıf öğrencisi ve Ayazağa Spor Kulubü’nde kalecilik yapan Ömer Barış Topkara (16), 16 Şubat günü eski okul arkadaşı E.S. ile alışveriş yapmak için Esenyurt’taki bir alışveriş merkezine gitti. İki genç mağazadan çıkarken alarm ötmesi üzerine mağaza çalışanları polise haber verdi.

Polis, E.S. ve Ömer Barış Topkara’yı gözaltına aldı. 2 çocuk karakola, oradan da sağlık kontrolü için Esenyurt Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bu sırada birbirlerine kelepçeli olan 2 çocuk kaçmaya başladı.

Polisin arkalarından yetiştiği çocuklar durunca henüz birkaç aylık polis memuru olan H.D.S’nin elindeki tabanca ateş aldı. Topkara, polisin silahından çıkan kurşunla başından vuruldu. Mermi Topkara’ın bir kulağından girip diğer kulağından çıktı. Ağır yaralanan Topkara hastanede yaşamını yitirdi.

Polis serbest kalmıştı

Gözaltına alınan ve olayın kaza olduğunu öne süren polis memuru savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Büyükçekmece nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevkedildi. Ancak hakim, H.D.S.’yi adli kontrol tedbiri vererek serbest bıraktı.Topkara’nın babası Seyfettin Topkara, "Daha çocuğum mezara konmadan o polis serbest bırakıldı" diye isyan ederken Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, polisin serbest bırakılmasına itiraz etti.

İtirazı değerlendiren bir üst mahkeme, polis memuru H.D.S. hakkında tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkardı. Polis memuru salı akşamı gözaltına alınarak Büyükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Yakalama kararı yüzüne okunan polis H.D.S. olası kastla öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Bu acının içinde en güzel haber"

Polisin tutuklandığı öğrenen baba Seyfettin Topkara gözyaşlarına boğuldu. Topkara, "Çok şükür yarabbi. Vicdanı olan bir hakimmiş. Adalet inşallah yerini bulacak. Çocuğumun kanı yerde kalmayacak. Böyle bir acının içinde yine gelebilecek en güzel haberdi" dedi.

Polisin, Ömer Barış'ı vurduğu an kameraya böyle yansıdı:

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İstanbulEsenyurthırsızlıkÖmer Barış TopkaraBüyükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi

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