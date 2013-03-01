Lise öğrencisine 'Melih Gökçek' gözaltısı

İstanbul Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Lisesi'nde okuyan İrem Aksoy (17) adlı lise öğrencisinin, twitter üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e "#EdepsizsinMelihGokcek" yazdığı gerekçesiyle okuluna gelen yedi polis tarafından dün sabah gözaltına alındı.

Posta gazetesinin haberine göre, Melih Gökçek'in avukatı Esennur Ezgi, "Başkanım hakaret eden kişileri, twitter'da, 'Özür dileyin şikayetçi olmayayım' diye uyarıyor. İrem Aksoy'u da baştan uyardığımız için şikayetimizden vazgeçmemiz söz konusu değil. 18'den küçük olduğu için velisi ile birlikte ifade verecek" dedi. Ezgi, Gökçek'in son 1.5 yıl içinde 450 twitter takipçisi hakkında şikayetçi olduğunu kaydetti.

CHP Beylikdüzü Lise Komisyonu Başkanı olan İrem Aksoy'un, yaklaşık 3 ay önce twitter'da, "#EdepsizsinMelihGokcek" hashtag’i ile yazdığı 2 tweet nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Twitter'da, “Atamın kemiklerini sızlatıyorsun #EdepsizsinMelihGokcek” ve “Müslüman geçinerek kul hakkı yediğin için #EdepsizsinMelihGokcek” diye yazan İrem Aksoy'un önce yedi polis eşliğinde okuldan alındığı, karakola götürüldükten sonra da evinde yapılan aramada laptopu ile diğer bilgisayarının harddiskine el konulduğu belirtildi.

Konu hakkında bilgi veren CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Baran Güneş, şunları kaydetti:

"Arama sırasında okulunda derste bulunan İrem Aksoy’a müdür yardımcısı tarafından bilgilendirme yapılmış. İrem Aksoy, müdür yardımcısının odasına gittiğinde 3 polis onu karşılıyor ve üzerini arıyor.

Arabadaki polisler ile birlikte toplam 7 polis, kendisini Beylikdüzü Polis Karakolu’na götürüyor. Kendisi yaşı nedeniyle üyemiz değil, ama CHP'ye gönül vermiş bir arkadaşımız. İstanbul İl Gençlik Kolları'ndan arkadaşlar konuyla ilgilendi, kendisini karakoldan aldılar. Önümüzdeki günlerde savcılığa ifade verecek."

Güneş, "Türkiye'de ileri demokrasi ifade özgürlüğüne müsaade etmiyor. Bir genç kız, bir belediye başkanına attığı tweet nedeniyle okulunda gözaltına alınıyor. Adeta 'Sen misin twitter'da Gökçek'i eleştiren!' deniliyor. Böyle bir Türkiye ile karşı karşıyayız" dedi.

Güneş, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Doğan'ın İrem Aksoy'un avukatlığını üstleneceğini belirtti.

İrem Aksoy, olayın ardından twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gökçek’e hakaretten gözaltına alındım. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan tüm yoldaşlarıma teşekkür ediyorum. Süreç devam ediyor, desteklerinizi bekliyorum" dedi.

CHP de twitter’da, "#iremaksoyyanlizdegildir" hashtag’i ile destek kampanyası başlattı. Son olarak Gökçek ile ilgili belgeler açıklayan "Kızıl Hackerlar" RedHack grubu da kampanyaya katıldı.