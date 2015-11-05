Lise öğrencisi öldürdüğü kedinin yanında poz verdi: Dikkat et sevdiğim seni de böyle asmayayım ;)

İzmir’in Çiğli ilçesinde yaşayan ve lisede okuyan bir öğrenci, çamaşır ipiyle astığı bir kedinin fotoğrafını paylaşarak altına da, "Dikkat et sevdiğim seni de böyle asmim ;)” yazdı. Hayvanseverler konuyla ilgili suç duyurusunda bulunurken, fotoğrafı paylaşan kızın ailesi ise iddiaları reddererek kedinin oyuncak olduğunu savundu.

İHA'nın haberine göre, Çiğli ilçesinde yaşayan lise öğrencisi K.İ. (15) isimli öğrenci, iddiaya göre evlerinin çatı katında çamaşır ipi ile kediyi astı. Öldürdüğü kedinin yanına geçen K.İ. daha sonra poz vererek fotoğraf çektirdi. Lise öğrencisi, çektirdiği fotoğrafı bir sosyal paylaşım sitesindeki hesabına yüklerken altına da “Dikkat et sevdiğim seni de böyle asmim ;)” notunu yazdı. Bu paylaşım kısa sürede 88 kişi tarafından beğenilirken fotoğrafı gören hayvanseverler ise ayaklandı.

Durumu öğrenen ve fotoğrafı görünce şok olan Ege Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Funda Bayri Ersoy, emniyet ve savcılığa fotoğrafı da götürerek suç duyurusunda bulundu. Öte yandan sosyal medyadaki tepkiler üzerine K.İ.'nin yüklediği fotoğrafı silerek, hesabını da koruma altına aldığı gözlendi. Yaşanan olayın toplumda infial yaratacak bir durum olduğunu belirten Ege Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Funda Bayri Ersoy, şunları söyledi:

“Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan bir resimden, bir genç kızın kediyi asarken ve bir de gülümseyerek poz verirken gördüm ve çok sinirlendim. Gören arkadaşlarım da beni aradı. Bu kızın 1999 doğumlu olduğunu öğrendim de ve liseli bir kızın böyle bir şeye kalkışması çok üzücü bir olay. Hayvanlara yapılan şiddet biliyoruz ki insanlara dönüyor sonunda. Bu yüzden tedbirin alınması gerekiyor. Biz emniyete ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk. İşlemler başlatıldı. Şimdi takibini yapacağız.”

Olay sonrası hayvanseverler olarak araştırma yapıp, kızın yaşadığı yeri bulduklarını ifade eden Ersoy, “Bu caniliği yapan kızın ailesi ile bir arkadaşım görüşmüş. Kendileri önce inkar etmişler. Annesi sert davranmış arkadaşımıza. Sonradan peluş bir kedi getirmiş, ‘Aslında kızımız astığı buydu’ demiş. Ama kedi asılan kediyle resmi uyuşmuyor. O çok açık ve belli. Olayın nasıl bir suç olduğunu fark eden aile arkadaşımı kandırmaya çalışmış” diye konuştu.