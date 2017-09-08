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Lise öğrencisi kız yatağında ölü bulundu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da, Sağlık Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Emine Feyza Özdamar, evinde ölü bulundu

08 Eylül 2017 14:27

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da, Sağlık Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Emine Feyza Özdamar, evinde ölü bulundu.
Karaağaç Mahallesi 106\'ncı Cadde\'deki evde ailesiyle kalan Emine Feyza Özdamar, geçen çarşamba günü yalnız olduğu sırada yaşamını yitirdi. Genç kızın cansız bedeni, aynı gün saat 19.00 sıralarında eve gelen annesi ve babası tarafından yatağında bulundu. Orman muhafaza memuru olarak görev baba, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin incelemesinin ardından Emine Feyza Özdamar\'ın cenazesi önce Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna, oradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Özdamar\'ın cenazesi işlemlerden sonra ailesi tarafından alınarak Akyol Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Ön otopside darp, ateşli silah veya kesici alet izi tespit edilmeyen genç kızın kesin ölüm nedeni, otopsi raporundan sonra belirlenecek.

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