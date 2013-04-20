Lise öğrencisi kızın porno filmlerini çeken bir kişi tutuklandı

Konya’da 16 yaşındaki lise öğrencisi kız çocuğunun 2 yıldır porno filmlerini çekip sosyal paylaşım sitelerinde paylaştığı iddia edilen 45 yaşındaki saz hocası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çocuk yaşta bir kızın cinsel istismara uğradığı yönündeki ihbarı değerlendirdi.

Meram ilçesi Şükran Mahallesi'nde bir eve baskın düzenlenerek Bülent S. (45) ile yanında kalan 23 ve 16 yaşındaki iki kız kardeş polis tarafından gözaltına alındı. Polis, evde yaptığı aramada, 16 yaşındaki kız çocuğuna ait 4 bin adet porno içerikli fotoğraf ve film buldu.

Bülent S.’nin çektiği çocuk pornosu filmlerinde, 16 yaşındaki kız ile birlikte olduğu sahnelerin de bulunduğu ortaya çıktı. Bazı sosyal paylaşım sitelerinde çektiği film ve fotoğrafların bir bölümünü paylaştığı iddia edilen Bülent S.’nin, saz hocalığı, bir televizyon ile bir gazete için serbest muhabirlik yaptığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı'ndan Halil İbrahim Varlı'nın haberine göre, gözaltına alınan Bülent S. ile 16 yaşındaki kızın ablası Z.D. (23), tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bülent S.'nin köyden gelen Z.D. ile kız kardeşine sahip çıkma bahanesiyle ev açarak bakmaya başladığı ve 2 yıldır da her ikisiyle de birlikte olduğu iddia edildi.

Psikolojisi bozulduğu belirlenen 16 yaşındaki kız çocuğu şikayetçi olurken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından alınarak yuvaya yerleştirildi.