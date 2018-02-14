T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lise öğrencisi, eski sevgilisinin yeni erkek arkadaşı tarafından dövüldü

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da lise öğrencisi Y

14 Şubat 2018 16:21

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da lise öğrencisi Y.Ö. (17),  iddiaya göre 2 ay önce ayrıldığı sevgilisi aynı yaştaki B.A. ile konuşmaya geldiğinde genç kızın yeni sevgilisi H.A. (17)  ve arkadaşları tarafından dövüldü. Y.Ö.\'nün yanındaki arkadaşı M.Ü. de (17)  kalçası ve belinden bıçakla yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. 
Olay, bugün Gevher Hatun Mahallesi Karaman Devlet Hastanesi yakınında meydana geldi. Y.Ö., iddiaya göre 2 ay önce ayrıldığı B.A.\'yı arayıp, konuşmak istediğini söyledi. B.A., buluşma yerine yeni sevgilisi H.A., sevgilisinin arkadaşları F.K.(17) ve aynı yaştaki K.N. ile geldi. Arkadaşı M.Ü. ile gelen Y.Ö., eski sevgilisi B.A.\'nın yeni sevgilisi H.A. ile tartışmaya başladı. Tartışma her iki tarafın da arkadaşlarının katılmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada Y.Ö. aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle, M.Ü. de kalçası ve belinden bıçakla yaralandı. Yaralılar, yakındaki devlet hastanesine kaldırıldı. B.A. da yeni sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte gözaltına alındı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MuammerDHA KARAMANOlaylaGevher Hatun Mahallesi Karaman Devlet HastanesiArkadaşıTartışmaYaralılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24