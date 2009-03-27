Lise öğrencilerine aşı yapılacak

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağışıklama Danışma Kurulu, lise 3. ve 4. sınıf öğrencilerine kızamıkçık ve hepatit-B aşılarının uygulanmasına karar verdi. Karara göre, aşı uygulaması lise 4. sınıf öğrencilerine kızamıkçık aşısı tek doz, Hepatit-B 3 doz yapılacak.



Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, lise öğrencilerine aşı uygulamasının 1. dozu 15 Nisan'a kadar tamamlanmış olacak. Lise 4. sınıf öğrencilerine 1. doz 15 Nisan'a kadar, 2. doz 1. dozdan 1 ay sonra ve 3. doz 2. dozdan 3 ay sonra, öğrencilere 2. dozdan sonra bilgi notu verilerek aşılarını bireysel olarak bölgelerindeki sağlık ocaklarına başvurarak yaptırmaları sağlanacak. Lise 3. sınıf öğrencilerine kızamıkçık aşısı ise tek doz uygulanacak.



Aşı öncesi okullara veli bilgilendirme notu gönderilecek. Daha önce Hepatit-B ve kızamıkçık aşısı yaptıran çocukların aşı kartları istenecek ve 3 doz hepatit-B aşısı ile 1 doz kızamıkçık aşısı yapılmış çocuklar tekrar aşılanmayacak. Aşı uygulanan öğrencilere, il sağlık müdürlüklerince yeni bastırılan okul aşı kartları verilecek. Kayıt için sağlık müdürlüklerinde Form 12B kullanılacak ve aşılama sonuçları 'Hedef ve Sonuç Bilgi Formu' ile ayrı ayrı Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü'ne bildirilecek.

