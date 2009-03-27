T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Lise öğrencilerine aşı yapılacak

Sağlık Bakanlığı lise 3. ve 4. sınıf öğrencilerine kızamıkçık ve hepatit-B aşılarının uygulanmasına karar verdi.

27 Mart 2009 02:00

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağışıklama Danışma Kurulu, lise 3. ve 4. sınıf öğrencilerine kızamıkçık ve hepatit-B aşılarının uygulanmasına karar verdi. Karara göre, aşı uygulaması lise 4. sınıf öğrencilerine kızamıkçık aşısı tek doz, Hepatit-B 3 doz yapılacak.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, lise öğrencilerine aşı uygulamasının 1. dozu 15 Nisan'a kadar tamamlanmış olacak. Lise 4. sınıf öğrencilerine 1. doz 15 Nisan'a kadar, 2. doz 1. dozdan 1 ay sonra ve 3. doz 2. dozdan 3 ay sonra, öğrencilere 2. dozdan sonra bilgi notu verilerek aşılarını bireysel olarak bölgelerindeki sağlık ocaklarına başvurarak yaptırmaları sağlanacak. Lise 3. sınıf öğrencilerine kızamıkçık aşısı ise tek doz uygulanacak.

Aşı öncesi okullara veli bilgilendirme notu gönderilecek. Daha önce Hepatit-B ve kızamıkçık aşısı yaptıran çocukların aşı kartları istenecek ve 3 doz hepatit-B aşısı ile 1 doz kızamıkçık aşısı yapılmış çocuklar tekrar aşılanmayacak. Aşı uygulanan öğrencilere, il sağlık müdürlüklerince yeni bastırılan okul aşı kartları verilecek. Kayıt için sağlık müdürlüklerinde Form 12B kullanılacak ve aşılama sonuçları 'Hedef ve Sonuç Bilgi Formu' ile ayrı ayrı Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü'ne bildirilecek.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24