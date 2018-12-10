Lise öğrencilerinden lösemili çocuklara destek

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Anadolu Lisesi öğrencileri, lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla \'Benimle bir karede buluşur musun?\' etkinliği düzenledi. Yaklaşık 600 öğrenciye maske dağıtan liseliler, lösemili çocuklarla empati kurmak için maskeyle gezdi.

Bursa Anadolu Lisesi\'nde eğitim gören öğrenciler düzenledikleri etkinlikle Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı\'na (LÖSEV) destek verdi. Geçen yıl LÖSEV\'in \'Yaşama El Ver\' projesine destek olan öğrenciler, bu yıl da \'Benimle bir karede buluşur musun?\' etkinliği gerçekleştirdi. Liseliler, okulda yaklaşık 600 öğrenciye maske dağıttı, lösemili çocuklarla empati kurmak için maskeyle gezdi. Öğrenciler ayrıca okul bahçesindeki koreografiyle \'kalp\' oluşturup, tek yürek olduklarının mesajını verdi. Okul Müdürü İsmet Aksu, bütün öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek, etkinliği gerçekleştiren gönüllüleri tebrik etti.



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