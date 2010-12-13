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LİSE ÖĞRENCİLERİ KAYIP ORDU (A.A)

13 Aralık 2010 16:39

-LİSE ÖĞRENCİLERİ KAYIP ORDU (A.A) - 13.12.2010 - Ordu'da, iki lise öğrencisinden 20 gündür haber alınamadığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Lisesi son sınıfta öğrenim gören Oğuzhan Yaşar (17) ve Erdoğan Gümüşoğlu (17), okula gitmek üzere Karşıyaka Mahallesi'nde oturdukları evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Çocuklarından haber alamayan aileler, Emniyet Müdürlüğüne başvurarak çocuklarının polis yardımıyla bulunmasını istedi. Erdoğan Gümüşoğlu'nun babası Haydar Gümüşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 gündür hiç bir irtibat kuramadıkları çocuklarının hayatlarından endişe ettiklerini söyledi. Erdoğan ile Oğuzhan'ın hem mahalleden hem de okuldan arkadaş olduklarını anlatan Gümüşoğlu, ''Her ikisinin de bizim bildiğimiz kadarıyla hiç bir problemleri yoktu. 20 gün önce 'okula gidiyoruz' diye evden ayrıldılar, bir daha da geri dönmediler. O günden bu güne kadar da kendileri ile irtibat kuramadık. Bizleri aramadıkları gibi arkadaşlarıyla da irtibat kurmadılar. Gün geçtikçe hayatlarından endişe ediyoruz'' dedi. Gümüşoğlu, çocuklarını görenlerden veya yerlerini bilenlerden yardım isteyerek, kayıp liselileri görenlerin 05327215666 ve 05384510129 numaralı telefonlara bilgi vermelerini istedi.

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