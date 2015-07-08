Lise öğrencileri için önemli karar

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokulu veya imam-hatip ortaokulunu bitirip ara vermeden öğrenimlerine devam eden öğrenciler için kritik bir karar aldı. Bu öğrencilerin kayıtları sırasında 18 yaşından küçük olma şartı aramayacak. Ayrıca devamsızlık süresini aşan ancak tüm derslerden başarılı olan lise son sınıf öğrencileri de devamsızlık problemi olmayan öğrenciler gibi değerlendirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından illere gönderilen yazıda, 'Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddesine göre, ortaokulu ve imam-hatip ortaokulunu bitiren 18 yaşından büyük öğrencilerin örgün ortaöğretim kurumlarına kayıtlarının yapılamadığı belirtildi.

Ortaokulu veya imam-hatip ortaokulunu bitirenler arasında, öğrenimine ara vermemesine rağmen, 18 yaşından büyük olduğu için liselere kayıt yaptıramayan bazı öğrencilerin MEB'e yazılı ve sözlü taleplerini ilettiği bildirildi.

Bakanlık, kızların okullaştırılmasına yönelik çalışmalar, ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamına alınması ve tüm çocukların ortaöğretimden yararlandırılması gereği, bu durumdaki öğrencilerin kayıtlarının 18 yaş şartına bakılmadan yapılacağını duyurdu.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın onayı ile 2014-2015 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, tüm lise son sınıf öğrencilerinden toplam devamsızlık süresini aşan ancak tüm derslerden iki dönem notu alarak başarılı olan öğrenciler de devamlı öğrenciler gibi değerlendirilecek. MEB, konuya ilişkin karar yazısını illere gönderdi.