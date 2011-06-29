-LİSE ÖĞRENCİLERİ "ALAN" DEĞİŞTİREBİLECEK ANKARA (A.A) - 29.06.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı, liselerin 11. sınıflarından bir üst sınıfa geçen öğrencilere alan değişikliği hakkı tanıdı. Alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sadettin Sabaz, Bakan adına bir genelge yayımladı. Sabaz, genelgede, ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgesinin yenilerek, 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren 9. ve 10. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamaya konulduğunu anımsattı. 11. ve 12. sınıflarda ise Talim ve Terbiye Kurulunun 2009 tarihli haftalık ders çizelgesinin uygulandığını belirten Sabaz, lisede 11. sınıflarda sınıf tekrarına kalan öğrencilerin gelecek eğitim-öğretim yılında yenilenmiş olan haftalık ders çizelgesine tabi olacaklarını kaydetti. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine eklenen geçici maddede, ''2009-2010 öğretim yılı sonunda 11. ve 12. sınıflara geçen öğrencilerde alan uygulaması devam eder. Bunlardan alanlarını değiştirmek isteyen öğrenciler alanlarını değiştirebilirler'' hükmü yer aldığına işaret eden Sabaz, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 11. sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilerden alan değişikliği yönünde Bakanlığa talepler geldiğini bildirdi. Konuyla ilgili Talim ve Terbiye Kurulundan görüş alındığını ifade eden Sabaz, buna göre, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında genel ortaöğretim kurumlarının 11. sınıfında öğrenim görmekte olan öğrencilerden bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananlardan isteyenlerin, daha önce alan değişikliği yapıp yapmadığına bakılmaksızın, alan değişikliği yapabileceklerini kaydetti. Sabaz, alan değişikliği başvurularının 2011-2012 eğitim-öğretim yılının başlamasına kadar yapılabileceğini, alan değişikliklerinin yeni öğretim yılının ilk iki haftası içerisinde e-okul sistemi üzerinden gerçekleştirileceğini belirtti.