Lise öğrencilerden 'çevreci robot'

Zonguldak'ta meslek lisesi öğrencilerinin geliştirdiği çöp toplayan robot, ABD'de yarışmaya katılacak.



Zonguldak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin Ar-Ge Robot Takımı öğrencileri, yerli ve yabancı ülke üniversiteleri ve meslek liselerinde geliştirilen 520 robotun katıldığı "6. Uluslararası ODTÜ Robot Günleri" kapsamındaki yarışmada, 2 kategoride birinci oldu.



"Merdiven çıkan" kategorisinde "Hekim", "çöp toplayan" kategorisinde de "Levent" isimli robotla birinci olan öğrencilerin özgün tasarımları ödüle layık görüldü.



En kısa sürede ve en fazla çöpü hatasız olarak toplayan çevreci robot "Levent"in büyük beğeni topladığı öğrenilen yarışmada, ODTÜ ekibinin robotu uluslararası yarışmalarda kullanmayı amaçladığı belirtildi.



Lisenin Elektronik Bölümü Atölye Şefi Cem İlçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7-8 Marttaki yarışmada özellikle çöp toplayan robotlarının büyük beğeni topladığını, yarışmanın bitiminde şov amaçlı gösteriyi de robotlarına yaptırıldığını söyledi.



Çevreci robotun kenarları sınırlandırılmış pist üzerine dağılmış çöpleri toplayarak çöp kutusuna boşalttığını anlatan İlçe, şöyle konuştu:



"Öğrencilerimiz Ankara'daki yarışmada önemli başarı elde etti. ODTÜ Robot Topluluğu ile kardeş ekip oldular. ODTÜ ekibi, ABD'de düzenlenecek bir robot yarışmasına, 16 lise öğrencimizin 1 yılda tatillerde bile çalışarak tasarladığı çevreci robotun tasarımıyla katılmak istediklerini söyledi. Bu konuda gerekli işbirliğini sağlayacağız. Böyle teklifin gelmesi bizi gururlandırdı. Gelecek yıllarda robotlarımızı daha da geliştirerek farklı kategorilerde birinciliklere imza atacağız. Bize destek sağlayan herkese teşekkür ediyoruz."



