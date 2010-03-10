Lise müdürlerine 'yüksek öğrenim' dersi

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“İstanbul’un yükseköğretime yerleştirilme başarısı ve yeni öğrenci seçme yerleştirme sistemi” konulu konferansta; İstanbul ilindeki lise müdürlerine İstanbul’un 2009 ÖSS performansı ile ilgili bilgi verilirken, 2010’da uygulanacak yeni sınav sistemi de detaylarıyla anlatıldı.YÖNVER Projesi kapsamında, dogrutercih.com koordinatörü Burak Kılanç’ın konuşmacı olarak katıldığı konferans, İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu’nda gerçekleşti. Konferansın ilk bölümünde, www.dogrutercih.com ekibi tarafından yapılan “ÖSYM verileri” analizleri ile İstanbul ilinin 2009 ÖSS performansı paylaşılırken, ikinci bölümde de yeni sınav sistemine ilişkin bilgiler anlatıldı.İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız ve İKÜ Rektörü Prof. Dr. Dursun Koçer’in katılımlarıyla gerçekleşen konferans açılışında Dursun Koçer, projeden duyduğu heyecanı şu sözlerle ifade etti:“Eğitim öğretimin hangi aşamasında olursa olsun; -Anaokulundan üniversiteye- bu alanda faaliyet gösteren kurumların ortak noktası, hepimizin bildiği ve kabul edeceği gibi işlerinin içeriğindeki sosyal sorumluluk yönünün yoğunluğudur. Biz, İstanbul Kültür Üniversitesi olarak akademik eğitim alanında yaptığımız çalışmaların yanı sıra yükseköğretime geçiş sürecinin de sağlıklı işleyebilmesi için bu alanda sosyal sorumluluk faaliyetlerine önem veriyoruz. İstanbul Kültür Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 2010 yılının başladığımız YÖNVER Projesi de bu konudaki yaklaşımımızın en somut örneklerinden biridir. YÖNVER kapsamında düzenlenecek konferans ve yayınlarla yükseköğrenime giriş sürecinde izlememiz gereken yolları da daha sağlıklı biçimde belirleme olanağı bulacak, bir başka deyişle kendimize ayna tutacağız. 'İstanbul'un yükseköğretime yerleştirilme başarısı ve beni öğrenci seçme yerleştirme sistemi' konferanslarıyla başlayan YÖNVER projesinin ilk adımının eğitim kurumları yöneticilerimize yararlı olacağını ümit ediyoruz.”“İstanbulumuz için temel hedef olan, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm öğretmenlerimizin yön vermesi gereken çok önemli bir projenin başındayız. Yönver Projesi, üniversitelerin çoğunlukta bulunduğu bu kentte, İstanbul’da, akademik başarının belli bir seviyeye getirilmesine hizmet eden bir projedir. Amacımız, yüksek öğrenime hazırlanan çocuklarımızı beceri, istek ve ilgi alanları nispetinde en iyisine ulaştırmak, onların hedeflerine ulaşmaları yönünde en uygun üniversiteye yerleştirilmelerine destek vermek olacaktır. Rehber öğretmenlerimiz, çocuklarımızın üniversiteye hazırlığında çok önemli rol oynamaktadır. Biz de bu proje ile rehber öğretmenlerimizi en güncel bilgilerle donatarak, çocuklarımıza danışmanlık etmeleri konusunda mümkün olan en üst seviyeye taşıyacağız. Bu projede işbirliği yaptığımız, İstanbul Kültür Üniversitesi’ne bütün öğretim camiasına yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum”805 lise müdürünün ilgiyle izlediği konferans esnasında, konunun önde gelen uzmanlarından olan Burak Kılanç, İstanbul genelindeki her lise için ÖSS performans raporları hazırladıklarını ve bu raporlar sayesinde okul müdürlerinin lise performanslarını görerek, durum değerlendirmesi yapabileceklerini belirtti.İstanbul’da yer alan ortaöğretim kurumları müdürlerine, bu kurumlarda görev yapan rehber öğretmenlere 2010’da uygulanacak yeni öğrenci seçme yerleştirme sistemini tanıtmayı amaçlayan YÖNVER Projesi’nin protokolü Ocak ayında imzalanmıştı. Proje, rehber öğretmenlere verilecek eğitimlerle sürecek.