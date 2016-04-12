Lise müdür yardımcısı kızlı erkekli halk oyunlarını zinaya benzetti; 'halt oyunları' dedi!

Malatya’da bir okulun müdür yardımcısının sosyal medya hesabından halk oyunları ile ilgili "Allah aşkına şu güzelim memleketimizin hangi yöresinde böyle kızlı erkekli halk oyunu maalesef gençlerimize çocuklarımıza halk oyunları adı altında halt oyunları oynatılıyor" paylaşımı velilerin tepkisine neden oldu.

DHA'da yer alan habere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Gazi Anadolu Lisesi’nde Müdür Yardımcısı N.T.’nin soysal medya hesabından kız ve erkek öğrencilerin birlikte halk oyunu oynamasına tepki gösterdiği iddiası, velilerin protestosuna yol açtı. Sabah erken saatlerde okul önünde toplanan bir grup veli, müdür yardımcısının paylaşımını kınadı.

"Okulumuzda istemiyoruz"

Veliler adına bir konuşma yapan Hasan Özdemir, “Anadolu’da olduğu gibi diğer dünya ülkelerinde, yöresel olarak icra edilen, hatta yarışmalar ve festivaller düzenlenen, sanat ve sporu içi içe buluşturan halk oyunlarının bir eğitimcisi olmasına rağmen bunun zina olduğu ve çirkin bir üslupla insanları provoke eden birisinin çocuklarımızın eğitim gördüğü bir okulda istemiyoruz” diye konuştu. Veliler Okul Yöneticisi N.T.'nin okuldan uzaklaştırılmasını isteyerek basın açıklamasına son verdiler.

"Halk oyunları adı altında halt oyunları!"

N.T.’nin iddia edilen sosyal medya paylaşımı ise şöyle:

“Allah aşkına şu güzelim memleketimizin hangi yöresinde böyle kızlı erkekli halk oyunu maalesef gençlerimize çocuklarımıza halk oyunları adı altında halt oyunları oynatılıyor. Hangi baba 16-17 yaşındaki kızının elini bir erkeğin diz dize göz göze sarmaş dolaş halk oyunu oynamasını ister. Namusu için cinayet işleyen baba buna izin verir mi? Bence de vermez. Bu şekildeki bir halk oyununun neresi İslam'a uygun? Geleneksel kıyafetler giyince bu durum helal mi oluyor? İslam’daki zina mevzusunu iyi okumalı ey analar babalar”.

N.T.’nin iddia edilen paylaşımın sosyal medya hesabından kaldırıldığı görüldü.

CHP'li Ağbaba'dan sert tepki:

IŞİD zihniyetinden farkı yok

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Gazi Anadolu Lisesi’nde Müdür Yardımcılığı yapan resim-iş öğretmeni N.T.’nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı eleştirdi. Ağbaba, N.T.’nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı iddia edilen fotoğraf ve yazıyı basın mensuplarına göstererek şöyle dedi:

"Bir okul müdür yardımcısı Malatya’nın, Türkiye’nin, Anadolu’nun binlerce yıllık geleneği olan fotoğrafı paylaşıyor. Halay, Anadolu’nun binlerce yıllık geleneğidir. Anadolu’yu Anadolu yapan öz değerlerden birisidir. Bu çocuklarımızın, bizlerin, kadınımızın, erkeğimizin hepimizin oynadığı, büyük zevk aldığı bir oyun. Bu hem Malatya hem de Anadolu topraklarında binlerce yıllık bir gelenek. Böyle bir anlayışın, binlerce yıllık halk oyununu ’halt oyunu, zina’ olarak gören anlayışın IŞİD zihniyetinden farkı yok. Kızla erkeğin el ele tutuşmasını cinayet sebebini normal sayan bu anlayış, bu hasta ruhlu anlayış, hasta ruhlu bir insanın toplumda olması, hele hele öğretmen olması, hele hele bir okulda yönetici olması tehlikelidir, kabul edilemez."