Lise kampüsünün ortasına cami açıldı

Türkiye'nin orta öğretimde ilk eğitim kampüsünde bir ilke daha imza atıldı. Beş lisenin ortasına mescit kuruldu kadrolu imam atandı.



İzmir'de, hayırsever işadamı Salih İşgören'in yaptırdığı, kendisiyle vefat eden eşi Nevvar İşgören'in adını taşıyan Türkiye'nin orta öğretimde ilk eğitim kampusunda bir ilke daha imza atıldı. Kampus alanında, Sümerbank Basma Sanayii Tesisleri'nden kalma mescit onarıldı, minaresi, mihrabı, minberi olmamasına karşın ‘Nevvar-Salih İşgören Eğitim Kampusu Sümerbank Camii’ adıyla ibadete açıldı.



Bir zamanlar Türkiye'nin en önemli iktisadi devlet teşekkülünden biri olan ve özelleştirme furyasında kapatılan Sümerbank Basma Sanayi Tesisleri'nin akıbetinin ne olacağı yıllarca sürüncemede kaldı. 2004'te eğitim kampusu yapılmasında karar kılındı.



Hayırsever işadamı Salih İşgören, 2004 yılında tesislerdeki binaların restorasyonunun yanı sıra, içine 5 yeni okul binası da yapmak üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile protokol imzaladı. 160 bin metrekarelik alana eğitim kampusu yapmak üzere 20 milyon TL'lik bağış protokolüne imza atan İşgören, kolları sıvadı. Ancak tesisler özelleştirme kapsamına alınıp satışa çıkarılınca proje askıya alındı, çalışmalar durduruldu. Tesisin özelleştirilmesinden vazgeçilince İşgören yine işe koyuldu. Kampusun temeli 4 Şubat 2007'de Başbakan Erdoğan'ın telekonferansla, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in bizzat katılımıyla atıldı.



5 ayrı lise yapıldı



Kampusta önce 400 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu ile içinde konferans, tiyatro salonlarının, yemekhanenin yer aldığı eski binanın restorasyonu tamamlandı. Ardından her biri 3 bin metrekare alana sahip, 800 metrekarelik alanlar üzerine kurulu 5 lise binasının yapımı ile Nevvar- Salih İşgören Eğitim ve Kültür Merkezi adını taşıyan, içinde 250'şer kişilik 4 seminer salonunun yer aldığı 10 bin metrekare kapalı alana sahip sosyal tesis binası restore edildi.



Çevre düzenlemeleri ile ana giriş kapısının yapımı sürerken, elektrik ve su bağlantısı yapılır yapılmaz 2008/2009 öğretim yılında deprem nedeniyle binaları yıkılacak okulların öğrencilerinin geleceği bildirildi. Ancak bu söylenenler lafta kaldı, okul açılmadı. Çevre duvarı olmadığı için okulun güvenlik sorunu bulunduğu bu nedenle açılamayacağı ortaya çıktı. Kampusun öğretime açılamaması eleştiri konusu olunca, 24 Kasım 2008'de okul ‘toplama’ öğrencilerle eğitim öğretime açıldı. Öğretmenleri ‘geçici görevle’ atanan, kantin, kafeterya bulunmaması yüzünden öğrencilerin çevre bakkal ve büfelerden sandviç alıp yiyerek karınlarını doyurmak zorunda kaldığı kampusta, 5 ayrı okulun öğrencileri de bir binaya toplandı.



Eğitimin sessiz sedasız sürdüğü kampusta, son yenilik eskiden mescit olarak kullanıldığı belirtilen binanın, ‘cami’ adı altında ibadete açılması oldu. Kampusunn geliş yolunda en başında yer alan mescidin Sümerbank döneminden kaldığı, her zaman ibadete açık olduğu, sokak arasındaki kapısından girilip çıkıldığı belirtildi.



Beş ayrı okulun öğrencilerin öğrenim gördüğü kampuste yer alan, minaresi, minberi, mihrabı olmayan camiinin hayırsever işadamı tarafından onarımdan geçirilerek, ‘Nevvar- Salih İşgören Eğitim Kampusu Sümerbank Camii’ tabelası asıldı. Caminin kapısı da önündeki caddeye açıldı.



Türkiye'nin orta öğretimde ilk eğitim kampusu, içinde camisi bulunma özelliğiyle de bir ilk olurken, bu mescite 350 metre kadar uzaklıkta başka bir mescit bulunduğuna dikkat çekildi.