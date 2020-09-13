Lise diploması yetiyor; yurt dışındaki bazı üniversiteler 'parasıyla' hukuk ve mimarlık bölümlerine öğrenci alıyor!

Lise mezunları yurtdışında hukuk, mimarlık okuyabiliyor: Parasını verene üniversite dönemi

Yurt dışında bazı üniversiteler lise mezunu olma şartıyla hukuk ve mimarlık gibi bölümlere ‘parasıyla’ öğrenci alıyor. Mimarlık 40 bin lirayı aşarken hukuk ise 35 bine kadar çıkabiliyor. Bu üniversitelerin denkliği ise belirsiz.

Özellikle Bosna Hersek’te ve Türkiye’ye yakın ülkelerde bu şekilde üniversite eğitimi alınabiliyor. Kendilerine eğitim danışmanı adını veren bazı şirketlerin bu yolla para kazandığı belirtiliyor.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberi aynen şöyle:

İsmimizi gizleyerek iki kere aradığımız bir şirkette mimarlık ve hukuk okumak istediğimizi söyleyip bunun nasıl olacağını sorduk. Şirket yetkilisi bize sınava bile girmemize gerek olmadığını söyledi. Yetkili mimarlık için bize Makedonya’da bulunan Uluslararası Vizyon Üniversitesi’ni önerdi. Şirkete yatırmak için ise bin 400 avro gerekli olduğunu söyledi. Üniversitenin yıllık ücretinin ise 3 bin 200 avro olduğunu aktardı.

Hukuk için ise yine Uluslararası Vizyon Üniversitesi’ni öneren yetkili buranın yıllık ücretinin 2 bin 720 avro; İngilizce hukuk için Fon Üniversitesi için ise yıllık ücretin 2 bin avro olduğunu ifade etti.

Vizyon Üniversitesi’nde mimarlık okuyabilmek 40 bin 710 lira

Yetkilinin verdiği bilgiye göre danışmanlık ücretiyle birlikte Uluslararası Vizyon Üniversitesi’nde mimarlık okuyabilmek için 40 bin 710 lira; hukuk okuyabilmek için ise 36 bin 460 lira ödemek gerekiyor. İngilizce hukuk için ise 30 bin 90 lira ödemek gerekiyor.

Kayıt için ise lise diploması, lise not dökümü, pasaport ve SGK provizyon belgesi gibi belgeler yeterli oluyor.

Öte yandan YKS ile ilgili girilen bölümleri de bulunan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve Uluslararası Balkan Üniversitesi de ücretini verince hukuk fakültesi okunabilen üniversitelerden.

YKS'de baraj geçmek yetiyor!

Bosna Hersek’teki Uluslararası Saraybosna Üniversitesi yetkilisi hukuk fakültesinde okumak için YKS’de barajı geçmenin şart olduğunu aktardı. Ücretlerle ilgiliyse şu bilgileri verdi:

İlk yıl hazırlık 22 bin lira, sonrasında burslar hariç 35 bin lira. Ayrıca hazırlık sonrası başarı durumuna göre ücret daha aşağıya düşebiliyor. Kuzey Makedonya’daki Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde okuyabilmek için ise lise mezunu olmak yeterli. Üniversite yetkilisi ücretin ise 29 bin TL olduğunu belirtti.

Denklik soru işareti

Diğer taraftan denklik ise merak konusu. YÖK Türkçe eğitim veren ve sınavsız alan üniversitelere denklik vermezken diğerlerinin durumu ise her sene değişiyor. Bazı bölümler için ise YÖK tarafından Seviye Tespit Sınavı’na girmek gerekiyor.