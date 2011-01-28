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LİSE BAHÇESİNDE SES BOMBASI PATLADI İSTANBUL (A.A)

28 Ocak 2011 17:30

-LİSE BAHÇESİNDE SES BOMBASI PATLADI İSTANBUL (A.A) - 28.01.2011 - Gaziosmanpaşa'da bir lisenin bahçesinde meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Karayolları Mahallesi'nde bulunan bir lisenin bahçesinde öğrencilerin de okulda bulunduğu sırada patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.  Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, okulda ve patlamaya neden olduğu sanılan materyal üzerinde inceleme yaptı.  Patlamanın ses bombasından kaynaklandığı ve bombanın okulun koruma duvarının dışından atıldığı belirlendi. Bu arada olay sırasında bahçede bulunan ve sesten etkilenen 3 öğrencinin tedavi altına alındığı öğrenildi. 

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