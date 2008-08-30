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Kültür-Sanat

Lisanssız konserler

Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği, telif ödemeyen konserleri tespit etti

30 Ağustos 2008 03:00

Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) bu yaz, temmuz ve ağustos ayında yurdun çeşitli yerlerinde gerçekleşen bazı konserlerin lisanssız olarak yapıldığını açıkladı.

 

MESAM’ın bunu yapmasının nedeni; meslek birliklerinin lisans almadan konser organize edenleri teşhir etmek olarak gösterildi; çünkü yasa uyarınca lisanssız olarak konser organize eden kişi ve kurumlar suç işliyor. Bu mekanlarda konser için anlaşma yapan şarkıcılar ise meslek birliklerinden lisans alma durumuna önem vermedikleri için, eserlerini okudukları insanların hak kaybına uğramasına zemin hazırlıyorlar.

 

Oteller ise artık yıldızlarına göre yılda her oda için KDV hariç 10.80YTL ile 45.000 arasında telif ödeyecek. Lisanslı odalardan gelecek paralar ise o eserlerin  sahiplerine verilecek.

 

Lisanssız Konserler

 

15 Ağustos

Tortued Soul: Babylon Alaçatı

Gülben Ergen: Rumeli Hisarı

Sertap Erener: Fahir Atakoğlu-Bodrum Antik Tiyatro

Duman: Harbiye Açıkhava

Kurban: Ooze Venue

Chuck Berry: Parkorman

 

16 Ağustos

Shahtel: Sortie

Rubin Steiner Neue Band: Babylon Alaçatı

İlhan İrem: Rumeli Hisarı

Yalın: Bodrum Antik Tiyatro

 

17 Ağustos

Tarkan: Harbiye Açıkhava

 

18 Ağustos

Demet Akalın: Rumeli Hisarı

 

19 Ağustos

100 Yılın Meydan Faslı (Levent Kırca, Ahmet Özhan, Müjdat Gezen, Selami Şahin): Rumeli Hisarı

 

20 Ağustos

Nil Karaibrahimgil: Rumeli Hisarı

 

21 Ağustos

Ferhat Göçer: Rumeli Hisarı

Ajda Pekkan: Kültürpark Açıkhava Bursa

Alpay: Karşıyaka Açıkhava Tiyatrosu

 

22 Ağustos

Scorpions: Parkorman

Mustafa Sandal: Rumeli Hisarı

Free Hole Negro: Babylon Alaçatı

Sezen Aksu: Kuruçeşme Arena

Hayko Cepkin: Ceşme Venue

 

23 Ağustos

Karina: Babylon Alaçatı

Funda Arar: Rixos Bodrum

Dolapdere Big Gang: Çeşme Seaside

 

26 Ağustos

Mario Frangoulis: Kuruçeşme Arena

Funda Arar: Rixos Bodrum

 

27 Ağustos

Enrico Macias: Sortie

Nilüfer: Kuruçeşme Arena

 

28 Ağustos

Leyla Gencer Şan Yarışması Yarı Final: CRR İstanbul

 

29 Ağustos

Shantel: Babylon Alaçatı

Mario Frangoulis: Bilkent Odeon

Ajda Pekkan: Kuruçeşme Arena

Mor ve Ötesi: Ooze Venue

 

30 Ağustos

Oldies But Goldies: Babylon Alaçatı

Leyla Gencer Şan Yarışması Final: Ayana İrini

Nilüfer: Çeşme Seaside

 

 

 

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