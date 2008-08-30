Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) bu yaz, temmuz ve ağustos ayında yurdun çeşitli yerlerinde gerçekleşen bazı konserlerin lisanssız olarak yapıldığını açıkladı.
MESAM’ın bunu yapmasının nedeni; meslek birliklerinin lisans almadan konser organize edenleri teşhir etmek olarak gösterildi; çünkü yasa uyarınca lisanssız olarak konser organize eden kişi ve kurumlar suç işliyor. Bu mekanlarda konser için anlaşma yapan şarkıcılar ise meslek birliklerinden lisans alma durumuna önem vermedikleri için, eserlerini okudukları insanların hak kaybına uğramasına zemin hazırlıyorlar.
Oteller ise artık yıldızlarına göre yılda her oda için KDV hariç 10.80YTL ile 45.000 arasında telif ödeyecek. Lisanslı odalardan gelecek paralar ise o eserlerin sahiplerine verilecek.
Lisanssız Konserler
15 Ağustos
Tortued Soul: Babylon Alaçatı
Gülben Ergen: Rumeli Hisarı
Sertap Erener: Fahir Atakoğlu-Bodrum Antik Tiyatro
Duman: Harbiye Açıkhava
Kurban: Ooze Venue
Chuck Berry: Parkorman
16 Ağustos
Shahtel: Sortie
Rubin Steiner Neue Band: Babylon Alaçatı
İlhan İrem: Rumeli Hisarı
Yalın: Bodrum Antik Tiyatro
17 Ağustos
Tarkan: Harbiye Açıkhava
18 Ağustos
Demet Akalın: Rumeli Hisarı
19 Ağustos
100 Yılın Meydan Faslı (Levent Kırca, Ahmet Özhan, Müjdat Gezen, Selami Şahin): Rumeli Hisarı
20 Ağustos
Nil Karaibrahimgil: Rumeli Hisarı
21 Ağustos
Ferhat Göçer: Rumeli Hisarı
Ajda Pekkan: Kültürpark Açıkhava Bursa
Alpay: Karşıyaka Açıkhava Tiyatrosu
22 Ağustos
Scorpions: Parkorman
Mustafa Sandal: Rumeli Hisarı
Free Hole Negro: Babylon Alaçatı
Sezen Aksu: Kuruçeşme Arena
Hayko Cepkin: Ceşme Venue
23 Ağustos
Karina: Babylon Alaçatı
Funda Arar: Rixos Bodrum
Dolapdere Big Gang: Çeşme Seaside
26 Ağustos
Mario Frangoulis: Kuruçeşme Arena
Funda Arar: Rixos Bodrum
27 Ağustos
Enrico Macias: Sortie
Nilüfer: Kuruçeşme Arena
28 Ağustos
Leyla Gencer Şan Yarışması Yarı Final: CRR İstanbul
29 Ağustos
Shantel: Babylon Alaçatı
Mario Frangoulis: Bilkent Odeon
Ajda Pekkan: Kuruçeşme Arena
Mor ve Ötesi: Ooze Venue
30 Ağustos
Oldies But Goldies: Babylon Alaçatı
Leyla Gencer Şan Yarışması Final: Ayana İrini
Nilüfer: Çeşme Seaside