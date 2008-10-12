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Lisa Marie Presley’in ikizleri oldu

Rock’n Roll’un kralı Elvis Presley’in şarkıcı kızı Lisa Marie Presley ikiz kız bebek dünyaya getirdi

12 Ekim 2008 03:00

Lisa Marie Presley’in menajeri, 40 yaşındaki şarkıcının biri 2.7 ve diğeri 2.3 kilogram ağırlığındaki kızlarını sezeryan yöntemiyle dünyaya getirdiğini açıkladı. Anne ve bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Müzik yapımcısı Michael Lockwood ile 2006 yılı ocak ayında evlenen, Elvis Presley’in aktris Priscilla Presley’den olan kızı Lisa Marie Presley’in, müzisyen Danny Keough ile evliliğinden de 19 yaşında bir kızı ve 15 yaşında bir oğlu var. Danny Keough’dan 1994 yılında boşanan Presyley, Michael Jackson ve Nicolas Cage ile de kısa süreli evlilikler yaşamıştı.

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