Liranın yeni simgesi banknotlarda olmayacak

T24 - Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, şu anda kullanılan para grubunda TL'nin simgesinin yer almayacağını söyledi. Başçı, ''Enflasyonda Mayıs ayında tek haneleri göreceğiz'' dedi.

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Adana'da para politikaları konulu konferans verdi.

Başçı konuşmasında şunları söyledi: "Gelişmiş ülkelerde de gelişmekte olan ülkelerde de enflasyon oranları nispeten yatay seyretmeye devam ediyor. Her iki tarafta da hedeflerin bir miktar üzerinde ama yukarı yönlü çok bariz enflasyonist bir baskı görülmüyor.

Cari açıkta yavaş ve kademeli bir düşüş öngörüyoruz. Cari açığın temel sürükleyicisi küresel parasal genişleme. Cari açığa aldığımız tedbirlerle aşırı borçlanma eğilimi frenledi. Cari dengede, enerji hariç bakıldığında sıfıra yakınız belkide pozitife geçebiliriz. Cari açık kademeli olarak azalmaya devam edecek, özellikle Mart ayında önemli bir iyileşme bekliyoruz.

Türkiye'de büyümede ikinci çeyrekten itibaren bir toparlanma göreceğiz.

Enflasyonda büyük ihtimalle Nisan ayında hissedilir düşüş olacak, Mayıs'ta baz etkisiyle tek haneyi görürüz. Mart ayında çekirdek enflasyonda düşüş olmasını, yıllık enflasyonun yüzde 10-11 bandında kalmasını bekliyoruz. Gıda tarafından olumlu bir etki gelirse tek haneli yıllık enflasyonu Nisan ayında görme ihtimalimiz de var.

İşsizlik oranlarındaki düşüş devam ediyor, ancak istihdam artış hızında bir yavaşlama var. Bütçe dengesinde de bir sorun görünmüyor, yıl sonu gerçekleşmeleri ovp hedeflerinden daha iyi bile olabilir.

Bankaların dış borç yenileme oranı yüzde 100'ün üzerinde, bankaların yurtdışından borçlanmasında hiçbir sorun olmadı.

Merkez Bankası olarak kredilerdeki gidişattan son derece memnunuz. Krediler konusunda tedbirler başarılı oldu, aşağı yönlü risk görürsek destekleyici tedbirler alırız."

'TL simgesi parada olmayacak'

Merkez Bankası Başkanı Başçı, şu anda kullanılan para grubunda TL'nin simgesinin yer almayacağını söyledi. Başçı, yeni para basımı olursa o zaman değerlendirilebileceğini ifade etti.

Banknotların üzerinde imzası olan başkan ve yardımcılar değiştiği için parada imzaların değişmesi söz konusu olacak.