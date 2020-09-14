Lirada değer kaybı: Euro tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı, dolar 7.5 TL'ye yaklaşıyor

Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımlarına rağmen döviz kurlarındaki yükseliş sürerken euro, lira karşısındaki en yüksek seviyesine tırmandı.

Yeni haftaya 8.85 TL seviyesinden başlayan euro, bugün öğleden sonra 8.9050 TL seviyesiyle en yüksek değerine ulaştı. Euro şu dakikalarda 8.8974 TL'den işlem görüyor.

Eurodaki değer artışının yanı sıra dolar da Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin etkilesiyle haftaya yükselişle başladı. Geçen hafta 7.50 TL'yi geçtikten sonra gerileyen dolar, bu haftaya 7.4779 TL ile başladı, şu dakikalarda 7.4923 seviyesinden işlem görüyor.