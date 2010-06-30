Lira karşısında euro çakıldı, dolar değer kazandı

T24 - 2010 yılının ilk altı ayında euro, lira karşısında yaklaşık yüzde 10 değer kaybederken, dolar-lira partesinde de doların yüzde 6 değer kazandı.



Yılın ilk yarısında euro, euro-lira paritesinde yaklaşık yüzde 10 değer yitirirken, dolar yüzde 6 oranında değer kazandı.



Geçen yıl Aralık sonu 1,4970 lira olan dolar, 2010 yılı ilk yarısında yüzde 5.88 oranında değer kazanarak, Haziran ayının son işlem gününde 1,5850 lira oldu.





Euro yatırımcıya yüzde 10 kaybettirdi





Avrupa'da, özellikle Yunanistan'da yaşanan ekonomik krizin etkisiyle düşüşe geçen euro ise, bu yıl 6 ayda yatırımcısına yüzde 9.98 kaybettirdi.



Geçen sene Aralık ayı sonunda 2,1550 lira değerinde olan euro, 2010 Haziran ayı sonunda 1,9400 lira seviyelerine geriledi.



Aynı dönem içinde İngiliz sterlini 1.85 değer yitirirken, İsviçre frangı yüzde 1.72 değer kazandı.





