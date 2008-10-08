Lippi: "Del Piero'ya kapımız açık"



Marcelo Lippi, yeni oyuncular denemek için Del Piero'yu İtalya Milli Takımı'na çağırmadığını ancak ileride ondan faydalanabileceğini belirtti.





İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Marcello Lippi yaptığı açıklamada, Alessandro Del Piero'yu her ne kadar kadroya çağırmamış olsa da ulusal kariyerinin sona ermediğini dile getirdi.



Juventuslu yıldız oyuncu İtalya'nın Bulgaristan ve Karadağ'la oynayacağı 2010 Dünya Kupası Eleme karşılaşmalarının kadrosuna dahil edilmedi.



Lippi konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kendisini aradım ve konuştum. Yeni oyuncuları denemek istediğimi söyledim o da bunu anlayışla karşıladı. Ayrıca ona her zaman yaptığı şeyi en iyi şekilde yapmaya devam etmesini söyledim."

