Lionel Messi'yi çıldırttılar!

Manchester City’nin sahasında Barcelona ile oynadığı maç nefesleri kesti. Şampiyonlar Ligi C Grubu’nun en kritik maçında güçlü rakibini mağlup eden İngiliz ekibi, ilk maçtaki 4-0’lık hezimetin de rövanşını almış oldu. Ancak maç sonrası yaşandığı iddia edilen gerilim, İspanyol basınında maçın önüne geçti.

Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi’nin maçın ardından sinirlerine hakim olamadığı ve doğrudan Manchester City soyunma odasına yöneldiği iddia ediliyor.



İsmi henüz belli olmayan bir futbolcuyla tartıştığı söyleyen Messi’nin, rakibine 'salak' dediği ileri sürüldü. Arjantinli yıldızın, milli takımdan yakın arkadaşı Kun Agüero’nun araya girmesi ile zor da olsa sakinleştirildiği söyleniyor.



Sakinliği ile tanınan Lionel Messi’nin kendisini kaybetmesine neden olan olayın ne olduğu ise henüz net olarak bilinmiyor.