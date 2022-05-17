Lionel Messi, ortağı olacağı takımda forma giyecek

Gazeteci Alex Candal'a göre Lionel Messi bir sezon daha Avrupa'da top koşturduktan sonra kıta değiştirecek. Arjantinli yıldız hissedarı olacağı takımda top koşturacak.

Lionel Messi, Paris Saint-Germain'deki ilk sezonunu tamamlarken Arjantinli futbolcu hakkında transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

Latin Amerika uzmanı gazeteci Alex Candal'ın iddiasına göre Messi, Avrupa futbolundaki son dönemlerini geçiriyor. Yıldız futbolcu bir sezon daha Avrupa'da top koşturduktan sonra kıta değiştirecek.

Lionel Messi hangi takıma gidecek?

İddiaya göre Messi, David Beckham'ın da ortağı olduğu MLS ekibi Inter Miami'nin %35'lik hissesini satın alacak.

Arjantinli efsane daha sonra ortağı olduğu takıma transfer olacak ve MLS'te top koşturacak.

Geçmişte verdiği röportajlarda MLS'te forma giymeye sıcak baktığını vurgulayan Messi'nin 2022 Dünya Kupası serüvenini de tamamladıktan sonra 2023 yazında Avrupa'dan ayrılması gündemde.

Inter Miami'nin kurucu ortaklarından David Beckham da verdiği demeçlerde sık sık Lionel Messi'yi bir gün transfer etmek istediğini belirtmişti. Beckham ayrıca Messi ile Ronaldo'yu aynı takımda oynatma hayalini de gizlememişti.

Lionel Messi, PSG'deki ilk sezonunda ne yaptı?

34 yaşındaki Messi uzun soluklu Barcelona kariyerinin ardından 2021 yazında Paris'e taşındı.

2005-06 sezonundan bu yana en az gol attığı sezonu geçiren Messi, PSG formasıyla çıktığı 33 resmi karşılaşmada 11 gol kaydetti. Messi'nin gollerinin 6'sı Ligue 1'de, 5'i ise Şampiyonlar Ligi'nde geldi. Gollerinin yanı sıra oyuncu sezonu 13 asistle tamamladı ve 33 maçta 24 gole doğrudan katkı sağlamış oldu.

Messi, PSG'deki ilk sezonunda Ligue 1 şampiyonluğunu da kazandı. Bu başarısıyla aynı zamanda La Liga dışında ilk kez farklı bir ligde şampiyonluk yaşamış oldu.