Lionel Messi ile Kobe Bryant Sultanahmet'te buluştu!

Türk Hava Yolları geçen yıl olduğu gibi bu yıl da reklam yüzü olarak futbol ve basketbolun en büyük yıldızları olarak kabul edilen Arjantinli Lionel Messi ve ABD’li Kobe Bryant ile yola devam etti. İki yıldız ile çekilen reklam filmi ve yeni sloganların tanıtımı yapıldı.

THY’nin sefer gerçekleştirdiği çeşitli ülkelere giden Messi ve Kobe, burada çektikleri fotoğrafları birbirlerine gönderiyor. Denizaltında, aslanların arasında, egzotik yerlerde çektikleri fotoğraflarla rekabet eden ikili, sonunda İstanbul’da Sultanahmet Camii önünde bir araya geliyor.

THY tarafından yapılan yazılı açıklamada, büyük ölçekli uçak siparişleri, uçuş ağına art arda dahil ettiği yeni destinasyonlar önemli yatırımlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi THY, büyüyen filosu, dünya havayolu trafiğinin merkezi olan İstanbul’daki konumu ve bu benzersiz konumun getirdiği zengin kültür birikiminden aldığı güçle yolcu deneyimini yeni bir boyuta taşımayı hedefliyor. Markanın yeni stratejisi, seyahatin her aşamasında yeni uygulamalar geliştirerek misafirlerine hoş sürprizler sunmayı ve onları dünyadaki yenilik ve farklılıklarla buluşturarak özel ve değerli hissettirmeyi ön plana çıkarıyor” denildi.

THY sloganını değiştirdi

THY, 'Globally Yours' sloganı yerine artık 'Widen Your World' kullanacak. Sloganla ilgili şu bilgilere yer verildi: “THY, geliştirdiği farklı hizmet anlayışı ile yeniliklerden hoşlanan ve keşfetmeyi seven herkese keyifli bir seyahat deneyimi yaşatıyor. Yeni duruşunu marka iletişimine de yansıtıyor ve yeni mottosu “Widen Your World” ile herkesi yeni ufuklar keşfetmeye davet ediyor.”

THY, Los Angeles Manhattan Beach Marriott Otel’de, Pazarlama ve Satış’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Faruk Çizmecioğlu ve marka elçisi Kobe Bryant’ın katılımlarıyla gerçekleştirdiği özel lansman ile yeni motto ve yeni reklam filmini tanıttı. Global marka elçileri Kobe Bryant ve Lionel Messi’nin başrolünü paylaştığı, markanın geçtiğimiz günlerde el sıkıştığı yeni reklam ajansı Crispin Porter + Bogusky tarafından çekilen film izleyiciyle buluştu.

“Kobe vs. Messi: Shootout” filmi geçen sene Youtube üzerinde tüm zamanların en çok izlenen “Kobe vs. Messi: Legends on Board” filminin devamı olarak çekildi. Çekimlerinde yaklaşık 200 kişinin görev aldığı ve Youtube’da yakalanan 105 milyonluk izlenme rekorunu aşması planlanıyor. Açıklamada, “Film, 20’nin üzerinde farklı dil ve 170’in üzerinde farklı ülkede yayınlanmakta. Crispin Porter + Bogusky’nin Londra ve Los Angeles ofislerinin birlikte çalıştığı reklam filmi aynı zamanda markanın yeni mottosunun lansmanı olma misyonunu da taşıyor. Markanın geniş uçuş ağına vurgu yapan reklam filminde, kahramanlarımız Kobe ve Messi bu kez, Moskova’nın Kızıl Meydan’ı, Çin Seddi, Maldiv Adaları, Bangkok, Kilimanjaro Dağları gibi Türk Hava Yolları’nın uçuş sağladığı birçok egzotik lokasyonda çektirilen fotoğraflar üzerinden dostça rekabetlerine kaldıkları yerden devam ediyorlar. Rakip sporcular film boyunca, uçuşları için Türk Hava Yolları’nın danışma alanlarına müracaat ederken farklı havaalanlarında görülüyorlar. Filmin son sahnesi ise, İstanbul’daki Sultanahmet Meydanı’nda Messi’nin çektirdiği fotoğrafı Kobe’nin sabote etmesi ile son buluyor” denildi.

Film, THY’nin küresel hava ulaşımındaki etkinliğine vurgu yapıp, ‘Widen Your World’ (dünya daha büyük keşfet) mesajı veriyor.