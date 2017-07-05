Lionel Messi, 2021'e kadar Barcelona'da

Barcelona, Lionel Messi'nin sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığını açıkladı. Geçen günlerde önce 30'uncu yaş gününü kutlayan, ardından evlenen futbolcu, şimdi de altyapısından yetiştiği Katalan kulübüyle 'nikah' tazeledi.

Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada, oyuncunun sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığı açıklandı. Dikkati çeken bir detay olarak da; sözleşmede 300 milyon Euro serbest kalma maddesi olduğu bilgisine yer verildi. Yani bu parayı veren herhangi bir kulüp, Messi'yle kulübünü aradan çıkartarak direkt olarak görüşebilecek.

30 yaşındaki Arjantinli yıldız, 16 yaşından beri formasını giydiği Barcelona'da çıktığı 585 maçta 510 gol ve 231 asistle 741 gole direkt katkı sağlayarak yaklaşılması güç bir istatistik yakaladı