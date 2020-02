Linz maçı Beşiktaş için en ciddi uyarı

İşte sezon başında Beşiktaş\'ın eksikleri

ALİ DANAŞ / LİNZ,(DHA) -

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3\'üncü eleme turu rövanş maçında LASK Linz karşısında son dakikada Negredeo\'nun attığı gol ile turu geçti ve Partizan ile play-off oynamaya hak kazandı. Maç boyunca ortaya konan silik futbola rağmen turun gelmesi gecenin tek tesellisi olsa da, takıma sezon başı için en ciddi uyarı niteliğini taşıması açısından önemli bir karşılaşma oldu.

İşte Beşiktaş\'ın oynadığı 5 resmi maça göre eksikleri:

1- Geçen sezon da çoğu zaman yaşanan ve şampiyonluğun kaçırılmasında önemli etkenlerden biri sayılan \'maçı naslı olsa kazanırız\' havasının Linz maçlarında tekrar ortaya çıkması az daha Avrupa\'ya Ağustos ayında veda edilmesine sebep oluyordu. Maçın başından itibaren aşırı kontrollü ve temposuz oyun, oyuncuların maçı önemsemez görünen tavırları skorun 1-0\'a gelmesine sebep oldu. Ancak bunun bir işaret olacağını ve takımın toparlanacağını sanan başta Şenol Güneş ve taraftarlar bir şeyin değişmediğini gördü ve maç 2-0\'a geldikten sonra yarı toparlanan takım bu kez da Linz\'in sert savunmasını aşamadı. Pepe\'nin santrfora geçtiği dakikalarda Pepe-Negredo işbirliği ile tur ancak son dakikada geldi.

2- Geçen sezon takımın hücum gücünün yarısından fazlası olan Talisca-Babel ikilisinden Talisca\'nın gitmesi skor üretilmesinde sıkıntı yaşatıyor. 10 numara gibi oynamamasına rağmen bu eksiğini ceza sahası içindeki hareketleri ve golcülüğü ile fazlasıyla bertaraf eden Talisca, aynı zamanda kafa gollerinin de ustasıydı. Talisca\'nın gitmesinden sonra yerine geçen Oğuzhan şu ana kadar ne 10 numarada tam performans ortaya koyuyor ne de ceza sahası içinde etkili oluyor. Durumun böyle olması da Larin\'in ceza sahası içinde tek başına kalmasına ve rakip stoperler arasında kaybolmasına yol açıyor. Şu anki kadroda Babel\'den başka Larin\'i destekleyecek oyuncu olmadığı için yapılan ortalar rakip stoperler tarafından rahatlıkla karşılanıyor. Burada unutulmaması gereken bir diğer husus Talisca\'nın en az iki oyuncu ile kontrol edilmesinden dolayı hücumdaki diğer futbolcuların daha fazla boşluk bulmasıydı ve bu da bu sezonun olmayan görüntülerinden biri.

3- Atiba\'nın sözleşme şartlarında anlaşamadığı için 2 ay beklemesi ve sezon başı kampına katılamaması orta sahanın işleyişini olumsuz etkiledi. Tolgay ve Medel ile doldurulan orta sahada her iki oyuncunun Linz ve Akhisar maçlarının ikinci yarısı ile dün akşam maçın başından itibaren yedikleri prese karşı koyamamaları mahkum oyunun önemli sebeplerinden biri oldu.

4- Yeni transfer Enzo Roco\'nun özellikle bire bir pozisyonlarda ağır kalması ve topları genelde rakibe atması dün gecenin sıkıntılarından biriydi. Tosic gittikten sonra sadece Pepe-Vida\'ya kalan stoper ikilisinde Vida\'nın satılması halinde yeniden Medel\'in oynaması sürpriz olmayacak.

5- Israrla gönderilmek istenen Negredo\'nun dün akşamın kurtarıcısı olması da adeta kaderin bir cilvesiydi. Larin\'in istekli ama henüz yeterli olmayan performansına Vagner Love\'un formsuzluğu da eklenince elde yine Negredo\'dan başka santrfor yok gibi görünüyor. Ya da diğer çözüm mutlaka ve mutlaka yeni bir santrafor transferi. Ancak o transfer de elde bulunan 5 santrfordan (biri Negredo olmak üzere) en az ikisinin satılmasıyla gerçekleşecek bir ihtimal.

6- Şenol Güneş\'in son iki sezonda kanatlardan orta yapmaya dayalı oyun planı rakipler tarafından çözülmüş durumda. Kanatları ikişer oyuncu ile kapatıp orta sahada Medel-Tolgay\'a pres yapan takımlar Beşiktaş\'a her maçta büyük zorluklar yaşatıyor. Bu durumuda ortaya çıkması ve oyunu değiştirmesi beklenen forvet arkası eksikliği de en önemli sıkıntılardan biri. Ve görünen tabloda forvet arkası yani 10 numara oynayacak bir yıldızın alınması kaçınılmaz gibi duruyor.

7- Her ne kadar yönetim ve teknik heyet, Tolga Zengin ile en azından yarı sezonu tamamlama düşüncesinde olsa da dün akşam bir kez daha görüldü ki Beşiktaş\'ın kaleci transferine mutlaka ihtiyacı var. Taraftarın geçmişten gelen düşüncelerle Tolga\'nın yediği her golde gösterdiği tepkiler, lig ve Avrupa maçlarında yapılacak en ufak hatalarda bile daha da büyüyecek yeni tepkilerin habercisi gibi duruyor.