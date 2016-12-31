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Spor

Linnes'e Başakşehir talip oldu

Spor Toto Süper Lig lideri Başakşehir'in Galatasaray'la anlaşma zemini arıyor

31 Aralık 2016 14:35

Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink'in fazla forma şansı tanımadığı Norveçli savunmacı Martin Linnes'e talip çıktı.

Hücum yönü güçlü bir bek arayan Medipol Başakşehir, teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda Galatasaray'ın kapısını çalacak.

gamaspor'un haberine göre; Abdullah Avcı'nın beğendiği isimlerden olan Linnes'te tek pürüz Galatasaray'dan aldığı yüksek maaş.

Geçtiğimiz yıl devre arasında 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Molde'den gelen Linnes, Galatasaray'dan yıllık 950 bin Euro garanti para kazanıyor.

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Martin LinnesGalatasarayBaşakşehirtransfer

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