Linkedin'e artık fotoğraf ve video yüklenebilecek

Sosyal ağ Linkedin'e getirilen yeni güncelleme ile kullanıcılar artık profillerine fotoğraf ve video yükleyebilecekler.

Linkedin hesapları profil fotoğraflarından başka görseller ile süslenebilirken, kullanıcılar portfolyolarını sosyal ağ aracılığıyla yayınlayabilecekler.

Fotoğraf ve videoların yanında Linkedin kullanıcıları profillerine hazırladıkları sunumları da ekleyebilecekler.

sosyalmedya.com'un haberine göre, Linkedin’in profil harekatı geçtiğimiz yılın Ekim ayında başlarken, sosyal ağ kullanıcı olan profesyonellere kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için bazı özellikler sundu. Profil tasarımı değişen sosyal ağda ayrıca ‘Endorsement’ ismiyle çağrılan kullanıcıların birbirlerini ‘övebildikleri’ bir özellik belirdi.

Linkedin kullanıcıları profillerine medya eklemek için ‘Edit / Düzenle’ düğmesine basarak işlemlere başlayabiliyorlar. Profesyonel Portfolyo ismiyle lanse edilen özellik ile kullanıcılarkendi albümlerini yapabiliyorlar.