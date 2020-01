LinkedIn 1 milyar dolarlık hisse senedini halka arz edecek

Popüler iş ağı LinkedIN, borsadaki hisselerinin değer kazanmasından doğan imkânları değerlendirmeye hazırlanıyor. LinkedIn'in sermaye artırımı amacıyla 1 milyar dolar değerinde, A sınıfı hisse senedini halka arz edeceği bildirildi. LinkedIn'in 200 ülkede 225 milyon kullanıcısı olduğu söylendi.

Wall Street Journal'da yayımlanan habere göre, Mayıs 2011'de ilk halka arzını hisse başına 45 dolardan yapan şirketin borsadaki hisselerinin fiyatı o zamandan bu yana yaklaşık beş kat arttı. Sadece bu yıl iki kat değerlenen şirketin hisseleri geçen ayı beklentilerden iyi gelen finansal rakamlarının ardından da yüzde 13 oranında yükselmişti.



Şirketin yeni hisse senedi arzı için ABD Sermaye Piyasası Kurumu'na başvurmasının hemen ardından hisseleri yüzde 2,5 geriledi ancak günü 6,09 dolar artışla 246,13 dolardan kapattı.



LinkedIn, çıkarılacağı hisse senetlerinin tamamını veya bir kısmını satacağını garanti eden kurumlara da ek olarak 150 milyon dolarlık ek satış yapma opsiyonu da sunuyor. Şirket yaptığı açıklamada gelecek nakitin uluslararası genişleme ve ürün geliştirmelerinde yapılacak yatırımlar için bilançosunu güçlendirmekte kullanacağını belirtti.



Kasım 2011'de de 1,3 milyon dolar değerinde hisseyi halka arz eden şirketin şu an 263 milyon dolar nakit parası bulunuyor.



Konuyla ilgili yorumda bulunan Needham & Co. analisti Kerry Rice, şirketin gelecek parayı altyapısını ve veri analizlerini güçlendirmek, uluslararası alanda genişlemek ve satın alımlar için kullanması gerektiğini ifade etti. Rice, bu tarz yatırımlar sayesinde şirketin agresif büyümesini devam ettirebileceğini kaydetti.



LinkedIn şirketin de bir yetkili yaptığı açıklamada hisse senedi arz fiyatının Çarşamba günü açıklanacağını duyurdu.



Hisse senedi arzı için işlemleri gerçekleştirecek kurumlar ise J.P. Morgan, JPM +1.17% Morgan Stanley, MS +1.94% Goldman Sachs GS +1.70% & Co., Bank of America BAC +0.91% Merrill Lynch ve Allen & Company.