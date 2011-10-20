Lindsay Lohan tutuklandı



T24 - Amerikalı ünlü oyuncu Lindsay Lohan, şartlı tahliye kurallarını ihlal ettiği için tutuklandı.









Yargıç Stephanie Sautner, bir kadın sığınma evindeki zorunlu kamu hizmeti görevinden atılan genç yıldızın, şartlı tahliye kurallarını ihlal ettiğine hükmederek tutuklanmasına karar verdi. Elleri kelepçelenerek tutuklanan Lohan için 100 bin dolar kefalet belirlendi. 25 yaşındaki ünlü yıldız, önümüzdeki günlerde hapis cezasının belirleneceği bir duruşmaya katılacak.



Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Lohan, nisan ayında California'da bir kuyumcudan 2 bin 500 dolarlık bir kolye çalarak, daha önceki suçuyla ilgili şartlı tahliye kurallarını ihlal ettiği için 120 gün hapis ve kamu hizmeti cezasına çarptırılmıştı. Genç yıldızın, evsiz kadınlara yardım eden bir kuruluşa ait kadın sığınma merkezinde 360 saat kamu hizmeti vermesi gerekiyordu.









