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Lindsay Lohan trafik kazası geçirdi

Amerikalı ünlü oyuncu Lindsay Lohan'ın Los Angeles kenti yakınlarında bir trafik kazası geçirdi

09 Haziran 2012 16:26

Ünlü oyuncu Lindsay Lohan, Los Angeles kenti yakınlarında trafik kazası geçirdi.Lohan kazadan yara almadan kurtuldu.
 
Amerikalı ünlü oyuncu Lindsay Lohan'ın Los Angeles kenti yakınlarında bir trafik kazası geçirdi.

Santa Monica polis yetkilileri, aracıyla bir çöp kamyonuna çarpan ünlü oyuncunun kazadan yara almadan kurtulduğunu, ancak spor arabasının hurdaya döndüğünü açıkladı.

Kazada Lohan'ın yanında bulunan asistanı ise hafif yaralandı.

Lohan ve kamyon sürücüsünün alkollü olmadığını belirten yetkililer, kazaya kimin neden olduğunu bulmak için soruşturma açıldığını söyledi.

Oyuncunun menajeri Steve Honig, Lohan'ın alkol ve uyuşturucu testlerinin ardından serbest bırakıldığını ve film setine geri döndüğünü ifade etti.

Honig, kazada kimsenin ciddi bir biçimde yaralanmamış olmasının büyük şans olduğunu söyledi.

2011 yılında yaşamını yitiren efsanevi oyuncu Elizabeth Taylor'un iki kere evlenip boşandığı ünlü aktör Richard Burton ile yaşadığı aşkı konu alan "Liz and Dick" adlı televizyon filminde ünlü yıldızı canlandıran Lohan'ın ehliyetine alkollü araç kullandığı için 2008 yılında el konulmuştu.

25 yaşındaki Lohan, California'daki bir kuyumcudan 2500 dolarlık bir kolye çaldığı, alkollüyken araç kullandığı ve şartlı tahliye kurallarını ihlal ettiği için 4 kez hapis cezasına mahkum edilmişti

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