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Spor

Linderoth'un derdi büyük!

Galatasaray’da herkesin sevgilisi olan Tobias Linderoth, sakatlık derdinden kurtulamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

20 Ocak 2009 02:00

Güleryüzlülüğü ve uyumuyla Galatasaray’da herkesin sevgilisi olan Tobias Linderoth, sakatlık derdinden kurtulamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Sarı kırmızılıların sağlık kurulunun adeta üzerine titrediği İsveçli yıldızın, sadece futbolcularda değil tüm sporcularda nadir rastlanan üç rahatsızlıktan birini geçirdiği ama herşeye rağmen bir gün bile şikayet etmediği öğrenildi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, sağlık kurulunun gönlünü kazanan Linderoth için, "Galatasaray takımı uzun yıllardır böyle futbolcu görmedi. Ağzı var, dili yok" denirken, İsveçli oyuncunun bir an önce sahalara dönmesini takım arkadaşları da dört gözle bekliyor.

Yüzü belli ediyor

Linderoth’un sakatlığının dünyada az görünen bir rahatsızlık olduğunu belirten sağlık kurulu, "Kalça kemiğindeki arıza değişik gruplara giriyor. Bu bölgeden büyük acı duyuyor. Linderoth bir gün iyi, bir gün kötü oluyor. Kendisine, "Ağrın var mı?" diye sorduğumuzda, "Yok" yanıtını alıyoruz. Ağrısı olduğu zaman yüzü belli ediyor. Diğer yabancılar tedavileri için onun gibi programlı bir yol izlemiyor. Onun tekrar eski formuna kavuşmasını istiyoruz ama sakatlığı yolumuzu tıkıyor" dediler.

Çok seviliyor

Takım içinde de ayrı bir hayran grubu olan Lindorth’u bir an önce aralarında görmek istediklerini vurgulayan Galatasaray’ın yıldızı Arda, Servet ve Ayhan, "Bu kadar özveri ile çalışan, büyük bir özveri örneği gösteren arkadaşımızı çok seviyoruz. Kendisini hep aramızda görmek istiyoruz. Bizler zaten duygu taşıyan insanlarız. Beyefendiliğine ve kalitesine hayranız. Onu çok seviyoruz ve sevdiğimiz için de bağrımıza basıyoruz" diye konuştular.

Linderoth ise sahalardan uzak kalmasının kendisine büyük acı verdiğini söyledi, "Hayatın neler getireceğini kimse kestiremez. Beni de böyle bir şanssızlık yakaladı. Onu da çekmek zorundayım" dedi.

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